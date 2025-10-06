Tuyển Malaysia bất ngờ nhận tin dữ, nín thở chờ phán quyết của FIFA

Trong thời gian chờ đợi phán quyết từ FIFA, đội tuyển Malaysia vẫn tập trung bình thường để chuẩn bị cho hai trận đấu với Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Trước thềm các trận đấu với Lào, Malaysia đã có biến về nhân sự.

Malaysia mất hai thủ môn trước trận gặp Lào (Ảnh: FAM).

Theo đó, hai thủ môn Haziq Nadzli và Azri Ghani đều đồng loạt rút lui khỏi đội tuyển quốc gia vì vấn đề sức khỏe ngay khi toàn đội di chuyển sang Lào. Trước tình hình đó, HLV Peter Cklamovski buộc phải triệu tập hai thủ môn ít tên tuổi hơn là Sikh Izhan Nazrel Sikh Azman (CLB Selangor) và Suhaimi Hussin (CLB Terengganu) để thay thế.

Vị trí số một trong khung gỗ của Malaysia trong hai trận đấu sắp tới với Lào là Syihan Hazmi. Thủ thành sinh năm 1996 đang khoác áo CLB số một của Malaysia là Johor Darul Ta'zim (nhưng chủ yếu dự bị).

Toàn đội Malaysia sẽ lên đường sang Lào vào hôm nay, để chuẩn bị cho hai trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 9/10 ở Viêng Chăn. Sau đó, Malaysia sẽ tái đấu với Lào trên sân nhà Bukit Jalil ở Kuala Lumpur vào ngày 14/10.

Để chuẩn bị cho hai trận đấu với Lào, HLV Peter Cklamovski đã triệu tập tới 29 cầu thủ, bao gồm 14 cầu thủ nhập tịch là Corbin-Ong (Canada), Daniel Ting (Anh), Declan Lambert (Australia), Dion Cools (Bỉ), Junior Eldstal (Thụy Điển), Richard Chin (Anh), Quentin Cheng (Australia), Endrick (Brazil), Nooa Laine (Phần Lan), Sergio Aguero (Argentina), Stuart Wilkin (Anh), Jordan Mintah (Ghana), Paulo Jose (Brazil) và Romel Morales (Colombia).

Tuy nhiên, trong số này, chỉ có 2 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài là Dion Cools (Cerezo Osaka, Nhật Bản), Richard Chin (Raith Rovers, Scotland).

Bảy cầu thủ bị FIFA cấm tham gia hoạt động bóng đá là Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal không góp mặt.

Đáng chú ý, HLV Peter Cklamovski đã bổ sung tiền đạo nhập tịch mới toanh là Jordan Mintah (gốc Ghana). Cầu thủ này đang thi đấu cho CLB Kuching City và mới nhập tịch Malaysia vào tháng 8 vừa qua.

Hôm nay (6/10) là hạn chót để FAM nộp đơn kháng cáo lên FIFA. Trước đó, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã buộc tội FAM làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch. Do đó, FAM đang hồi hộp chờ đợi phán quyết về số phận của mình. Nếu kháng cáo thất bại, họ sẽ có thể sẽ kháng cáo ở cấp độ cao hơn là Tòa án thể thao (CAS).