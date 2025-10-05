Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị chỉ trích nặng nề vì án phạt từ FIFA

Ngày 26/9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ra án phạt “treo giò” 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, vì sử dụng hồ sơ giả. Mỗi người phải nộp phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

Cùng lúc đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). FAM và 7 cầu thủ nói trên có 10 ngày để kháng cáo.

FAM đối diện với nhiều chỉ trích, sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phát quyết dùng hồ sơ giả (Ảnh: NST).

Thời hạn kháng cáo này đã gần hết. Chiều 5/10, một ngày trước khi thời hạn kháng cáo kết thúc, cựu PCT FAM Firdaus Mohamed bình luận rất bất ngờ. Theo quan điểm của ông này, vấn đề không phải là FAM kháng cáo ra sao, mà họ phải xem xét lại chính mình như thế nào, khi chính họ để xảy ra vụ việc bê bối này.

Ông Firdaus Mohamed nói: “Tôi biết rằng FAM đang nỗ lực để FIFA không gia tăng án phạt với bóng đá Malaysia. Bởi, khi có các lệnh trừng phạt, các thành viên của FAM và nền bóng đá Malaysia sẽ bị ảnh hưởng rất lớn”.

“Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng và tôi hy vọng FAM sẽ rút ra những bài học đáng giá sau sự việc này. Chúng ta phải nhìn lại vấn đề một cách kỹ lưỡng. Bất kỳ điều gì xảy ra ở đội tuyển quốc gia, FAM vẫn phải là bên chịu trách nhiệm”, cựu PCT FAM Firdaus Mohamed nói thêm.

Trước đó, FAM hé lộ họ sẽ thuê những luật sư hàng đầu trong lĩnh vực thể thao, để theo đuổi vụ kháng cáo với FIFA. Chưa hết, những luật sư này sẽ đồng hành cùng với FAM ở Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), nếu việc kháng cáo tại FIFA thất bại.

Dù vậy, cựu PCT FAM Firdaus Mohamed nêu quan điểm: “Phải có giải pháp để bóng đá Malaysia không bị giới bóng đá quốc tế xem thường sau vụ việc vừa rồi. Họ phải có giải pháp để toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Malaysia không bị ảnh hưởng xấu trong những năm tới đây".

"Và như tôi đã nói, phía FAM phải là bên chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự việc đã xảy ra. Họ phải rút kinh nghiệm từ vụ việc, tránh thỏa hiệp với bên thứ ba để đạt được mục đích nhất thời", vẫn là lời của ông Firdaus Mohamed.