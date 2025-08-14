Sân cỏ Việt Nam ghi dấu lịch sử, VAR lần đầu xuất hiện ở giải nữ Đông Nam Á

Theo thông tin từ phía Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), vòng bán kết, trận chung kết và trận tranh hạng ba của giải bóng đá nữ khu vực năm nay sẽ áp dụng công nghệ VAR.

Công nghệ VAR sẽ xuất hiện từ vòng bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 (Ảnh: Tuấn Bảo).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á áp dụng công nghệ này. Các trận bán kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp U23 Australia (20h, 16/8) và Myanmar gặp Thái Lan (16h, 16/8), sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Sau đó, hai đội thắng trong trận bán kết sẽ gặp nhau ở trận chung kết, còn hai đội thua ở trận bán kết sẽ tranh hạng ba. Các trận chung kết và tranh hạng ba của giải vẫn diễn ra ở sân Lạch Tray, vào ngày 19/8.

Điểm đáng chú ý, sân Lạch Tray ở Hải Phòng liên tục lập kỷ lục tại các cuộc tranh tài của bóng đá nữ khu vực.

Sân Lạch Tray (Hải Phòng) liên tục chứng kiến các dấu mốc lịch sử của bóng đá nữ Đông Nam Á (Ảnh: VFF).

Ngày 12/8, sân Lạch Tray lập kỷ lục về số khán giả xem một trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, với 25.000 người dự khán. Đây là trận đấu giữa đội nữ Việt Nam và đội nữ Thái Lan thuộc lượt trận cuối cùng của bảng A.

Hơn 20 năm qua, chưa khi nào một trận bóng đá nữ trong khu vực lại có đông khán giả đến sân như vậy. Kỷ lục cũ về lượng khán giả xem một trận bóng đá nữ ở Đông Nam Á cũng thuộc về sân Lạch Tray, đó là trận chung kết SEA Games 22 năm 2003, giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Myanmar. Khi đó, đội bóng của HLV Mai Đức Chung đánh bại Myanmar 2-1 để giành huy chương vàng (HCV) nội dung bóng đá nữ.