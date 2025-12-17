Phản ứng của báo Malaysia khi đội nhà bị xử thua 0-3

Chiều nay (17/12), FIFA đã quyết định xử thua 0-3 với đội tuyển Malaysia trong ba trận giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine. Đây là án phạt tiếp theo của FIFA với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau khi buộc tội tổ chức này làm giả hồ sơ nhập tịch cho 7 cầu thủ.

Bóng đá Malaysia nhận đòn trừng phạt tiếp theo từ FIFA (Ảnh: Getty).

Trước thông tin này, tờ Bharian bình luận: “Ủy ban Kỷ luật FIFA đã đưa ra án phạt tiếp theo với FAM sau cuộc họp do Phó Chủ tịch Jorge Palacio chủ trì. FIFA xác định FAM đã vi phạm Điều 19 Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản năm 2025) do đã sử dụng cầu thủ không đủ tư cách ở cả ba trận đấu nói trên.

Theo đó, đội tuyển Malaysia bị xử thua trong ba trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine. Đây có thể chưa phải là án phạt cuối cùng với FAM khi FIFA tiếp tục điều tra sâu trong vụ này.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Mohd Yusoff Mahadi, ngày 8/12 vừa qua xác nhận rằng FAM đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) liên quan đến các án phạt do FIFA áp đặt”.

Tờ Makan Bola nhấn mạnh: “Việc bị FIFA xử thua trong ba trận giao hữu là tổn thất lớn với đội tuyển Malaysia. Tuy nhiên, FAM vẫn sẽ đấu tranh cho số phận của đội tuyển quốc gia khi họ gửi đơn bằng văn bản để yêu cầu Ủy ban kỷ luật FIFA giải thích lý do quyết định. Bước này được thực hiện trước khi xem xét các hành động tiếp theo liên quan đến vấn đề này”.

Báo Malaysia thừa nhận bóng đá nước nhà ngày càng chìm trong khó khăn (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, tờ New Straits Times bình luận: “Bóng đá Malaysia ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng sau khi FIFA đưa ra các lệnh trừng phạt mới đối với FAM vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện trong ba trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine.

FIFA đã quyết định xử thua 0-3 với Malaysia trong cả ba trận đấu này. Phán quyết này là đòn trừng phạt tiếp theo giáng mạnh vào hy vọng xoay chuyển tình thế của FAM. Vấn đề gian lận giấy tờ khiến cho bóng đá Malaysia gặp rất nhiều khó khăn. Trước mắt, đội bóng sẽ không còn giữ được thứ hạng 116 thế giới khi bị trừ điểm. Sau đó, Malaysia có thể đối diện với án phạt tiếp theo từ FIFA hay AFC”.