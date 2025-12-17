CĐV Đông Nam Á bình luận về án phạt mới của FIFA với tuyển Malaysia

"Với tuyên bố này của FIFA, chắc chắn 2 chiến thắng của tuyển Malaysia trước Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 cũng sẽ bị xử thua tương tự. Tuyển Việt Nam sẽ lọt vào chung kết Asian Cup", tài khoản Imp Reza đến từ Malaysia chua chát bình luận trên trang Asean Football sau án phạt mới vừa được đưa ra của FIFA dành cho bóng đá Malaysia.

Bóng đá Malaysia nhận thêm tin không vui từ FIFA sau bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ (Ảnh: NST).

Theo đó, trong cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA Jorge Palacio chủ trì, FIFA kết luận Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận đấu quốc tế cấp độ 1.

Đó là các trận đấu giao hữu của Malaysia với Cape Verde vào ngày 29/5 (hòa 1-1), với Singapore vào ngày 4/9 (thắng 2-1), gặp Palestine vào ngày 8/9 (thắng 1-0). FIFA quyết định xử thua 0-3 với Malaysia trong ba trận đấu này. Đồng thời, FAM bị phạt thêm số tiền 10.000 CHF (khoảng 330 triệu đồng).

Án phạt mới của FIFA đã khiến truyền thông và người hâm mộ Malaysia sửng sốt cũng như thất vọng khi không có phép màu nào xảy ra đối với bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ.

"Bóng đá Malaysia ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng sau khi FIFA đưa ra các lệnh trừng phạt mới đối với FAM vì đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong 3 trận giao hữu quốc tế", tờ New Straits Times bình luận về án phạt mới của bóng đá nước nhà.

Nhiều CĐV Đông Nam Á cũng đã lên tiếng bình luận về những gì mà FAM sẽ phải đối mặt sau khi nhận thêm án phạt từ FIFA.

"Chắc chắn sau án phạt này thì những trận thắng trước Việt Nam và Nepal cũng bị lật ngược phải không?", tài khoản Widy Widy đến từ Indonesia đặt câu hỏi.

"Malaysia gần như không còn cơ hội nào để giành vé dự Asian Cup 2027", tài khoản Riko đến từ Singapore bình luận.

"Trước mắt Malaysia sẽ bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng ta cũng chỉ đếm từng ngày nhận phán quyết của AFC", tài khoản Andrew Brian D'Silva đến từ Malaysia nhấn mạnh.

"Thật nực cười khi họ vẫn quyết tâm gửi đơn kiện lên CAS. Rồi FIFA sẽ cho họ biết kết quả của việc kiện sẽ như thế nào", tài khoản Tosaporn Chaiyarach đến từ Thái Lan tuyên bố.

"Malaysia đã làm tất cả những gì họ có thể chỉ để thắng một trận đấu, và cái giá quá đắt. Thật đáng thương", tài khoản Vô Ưu đến từ Việt Nam chốt lại.