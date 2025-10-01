Quan chức bóng đá Malaysia doạ kiện FIFA ra Toà án Trọng tài Thể thao

"Chúng tôi đã có cuộc họp khẩn để thông báo cho các thành viên hội đồng điều hành về tình hình, các lệnh trừng phạt và những việc cơ quan này cần làm tiếp theo để giải quyết vấn đề này", Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi xác nhận về cuộc họp khẩn để tìm hướng xử lý sau án phạt của FIFA.

Trước đó, FIFA đã ra thông báo xử phạt nặng với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch từng thi đấu ở trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi khẳng định chưa thể gửi đơn kháng cáo lên FIFA do chưa nhận được phán quyết chi tiết (Ảnh: FAM).

Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM đã sử dụng tài liệu chỉnh sửa để hợp thức hóa tư cách thi đấu của các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Hevel.

Kết quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (11,5 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Đáng chú ý, FAM sẽ có 10 ngày để làm đơn kháng cáo lên FIFA.

Tuy nhiên, theo ông Datuk Yusoff Mahadi, hiện tại FAM vẫn chưa thể gửi đơn kháng cáo lên FIFA do chưa nhận được phán quyết chi tiết của FIFA về án phạt.

"Tốt nhất là truyền thông nên hỏi thẳng mọi việc với chúng tôi hơn là nghe từ các nguồn tin không chính thống. Giờ đây, chúng tôi sẽ chờ đợi căn cứ phán quyết của FIFA và phán quyết của Tòa án Bóng đá.

Sau khi hoàn tất, chúng tôi sẽ đưa ra các lập luận kháng cáo dựa trên những sự kiện do FIFA cung cấp. Nếu kháng cáo không thành công, chúng tôi sẽ xem xét một hướng giải quyết khác, đó là đưa ra CAS (Tòa án Trọng tài Thể thao)", ông Datuk Yusoff Mahadi.

Khi được các phóng viên hỏi khi nào báo cáo đầy đủ của FIFA sẽ được công bố, ông Datuk Yusoff Mahadi trả lời: "Chúng tôi dự kiến ​​sẽ công bố vào tuần này".

Tuy nhiên, vị Quyền Chủ tịch FAM từ chối giải thích thêm về lỗi kỹ thuật dẫn đến án phạt của FIFA cũng như xác nhận tình trạng công dân Malaysia của các cầu thủ là hợp lệ hay không.

"Hiện tại, tôi không thể nói thêm gì cho đến khi sự thật được làm sáng tỏ. Chúng ta không thể đi sâu hơn cho đến khi có căn cứ để phán quyết. Tất cả những gì tôi muốn khẳng định ở đây là các nỗ lực đang được tiến hành để giải quyết tình hình này", ông Datuk Yusoff Mahadi chốt lại.