Chuyên gia Malaysia nói thẳng về khả năng kháng cáo của đội nhà trước FIFA

Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) vừa phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11,5 tỷ đồng) và treo giò 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel trong vòng 12 tháng do phát hiện sai phạm trong hồ sơ đăng ký. Quyết định này đã khiến giới bóng đá Malaysia choáng váng.

Huyền thoại Datuk M. Karathu cho rằng cơ hội kháng cáo của Malaysia là rất thấp (Ảnh: VFF).

Huyền thoại bóng đá Datuk M. Karathu, người từng khoác áo đội tuyển Malaysia giai đoạn 1963-1970, đồng thời dẫn dắt nhiều CLB như Perak và Kelantan, cho rằng sự việc đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về quy trình xử lý và trách nhiệm của những người liên quan.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Có phải sự việc liên quan tới môi giới? Vì sao các cầu thủ nói trên chỉ chọn khoác áo Malaysia khi đã 28 tuổi hay 29 tuổi? Nếu sự thật đúng như vậy thì đây là điều đáng xấu hổ”.

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó với bóng đá Malaysia ở nhiều cương vị, từ cầu thủ, HLV đến giám đốc kỹ thuật của FAM, ông Karathu cho rằng tính minh bạch là yếu tố then chốt để giải quyết khủng hoảng và ngăn ngừa tái diễn.

Ông đánh giá khả năng kháng cáo của FAM là rất thấp: “FIFA sẽ không đưa ra án phạt nếu không có bằng chứng chắc chắn. Chúng ta biết FAM sẽ kháng cáo khi có bản án đầy đủ, nhưng rõ ràng cần phải có câu trả lời”.

Nhà cầm quân 82 tuổi, người luôn kiên trì với triết lý bóng đá trẻ, nhìn nhận sự cố lần này phơi bày căn bệnh trầm kha của bóng đá Malaysia, đó là thiếu định hướng phát triển dài hạn và quá phụ thuộc vào lực lượng ngoại binh.

Vị chuyên gia này phân tích: “Khi ông Tunku Abdul Rahman còn là Chủ tịch AFC, giải Merdeka từng khơi dậy cảm hứng cho thế hệ cầu thủ trẻ và tạo ra nhiều tài năng cho đất nước. Giờ đây, chúng ta đối diện cảnh khán giả thưa thớt và CLB lạm dụng ngoại binh, trong khi vẫn có vô số cầu thủ nội trẻ giàu tiềm năng”.

Ông Karathu cho rằng bóng đá Malaysia cần phải chú trọng tới đào tạo cầu thủ trẻ, thay vì chạy theo làn sóng nhập tịch (Ảnh: VFF).

Theo ông Karathu, con đường đúng đắn là trở về với nền tảng, đó là xây dựng hệ thống đào tạo trẻ, chú trọng giáo dục kỹ thuật và phát triển cầu thủ bản địa.

Ông chia sẻ: “Ngay cả trong những buổi đi dạo buổi sáng, tôi vẫn thấy nhiều em nhỏ chơi bóng rất hay. Nếu được rèn kỹ chiến thuật, khi nào pressing, lúc nào tấn công hay phòng ngự, bóng đá Malaysia hoàn toàn có thể sở hữu những ngôi sao lớn, giống như cách Lamine Yamal của Tây Ban Nha tỏa sáng từ tuổi thiếu niên”.

Ông Karathu cho rằng vụ việc lần này cần được xem như lời cảnh tỉnh cho những người chèo lái bóng đá Malaysia. “Đã đến lúc FAM phải nghiêm túc nhìn lại. Người hâm mộ, cũng như tôi, cần một lời giải đáp. Malaysia xứng đáng có một đội tuyển quốc gia đủ bản lĩnh để tạo niềm tin và khát vọng chiến thắng,” ông khẳng định.