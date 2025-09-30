Người hâm mộ Malaysia yêu cầu công khai nguồn gốc 7 cầu thủ bị FIFA phạt

Người hâm mộ Malaysia yêu cầu công khai nguồn gốc 7 cầu thủ

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ người hâm mộ trong nước, những người yêu cầu một lời giải thích minh bạch và bằng chứng cụ thể liên quan đến việc 7 cầu thủ gốc Malaysia bị Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) cấm thi đấu.

Mặc dù FAM đã đưa ra lý do về "lỗi kỹ thuật của nhân viên hành chính" trong quá trình nộp tài liệu, người hâm mộ cho rằng việc công khai thông tin về dòng dõi và các dữ liệu quan trọng khác của các cầu thủ này là cần thiết để khôi phục niềm tin.

7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia đang bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng (Ảnh: Getty).

Syazwan Wan Mohd Fadzelah, một cổ động viên đến từ Kedah, bày tỏ sự thất vọng với tờ Kosmo: "Điều này rất quan trọng vì người hâm mộ đã chứng kiến đội tuyển quốc gia của chúng ta bắt đầu vươn lên, nhưng khi tình hình trở nên như hiện tại, họ lại thất vọng. Trước đây, FAM không đưa ra bất kỳ lời giải thích chi tiết nào về dòng dõi của các cầu thủ nhập tịch".

Ông Fadzelah nhấn mạnh sự cần thiết của tính minh bạch: "Hãy làm cho mọi thứ minh bạch hơn vì người hâm mộ muốn biết nguồn gốc của các cầu thủ. Không phải chúng tôi không hoan nghênh việc chiêu mộ cầu thủ nhập tịch, nhưng tốt hơn hết là nên giải thích rõ những tài liệu nào được nộp cho NRD (Cục Đăng ký Quốc gia). Tương tự như vậy, khi kháng cáo sau này, tốt hơn hết là nên giải thích lý do kháng cáo vì thông thường, ngay cả trong các vụ kiện tụng, khi kháng cáo được đưa ra, điều đó có nghĩa là đã xảy ra sai sót".

Faizal Wahid, Chủ tịch Câu lạc bộ người hâm mộ trẻ em Selangor (ASFC), cũng đồng tình với quan điểm nêu trên. Ông cho rằng người hâm mộ cần được cung cấp thông tin rõ ràng hơn về vấn đề này.

"Thứ hạng của chúng tôi đã tăng vọt và chắc chắn mọi người sẽ chú ý đến chúng tôi. Chúng tôi muốn mọi việc được giải thích và theo tôi, FAM cần phải công bố bằng chứng về dòng dõi để vấn đề này trở nên rõ ràng hơn trong mắt người hâm mộ. Nếu có thể chia sẻ, ít nhất người nước ngoài và người hâm mộ Malasyia sẽ biết rõ hơn".

Gabriel Palmero (phải) thi đấu trong màu áo của Malaysia trong trận giao hữu hồi đầu tháng 9 (Ảnh: Getty).

FAM thừa nhận "lỗi đánh máy"

FAM vừa lên tiếng xác nhận về một "lỗi kỹ thuật" trong quá trình nộp tài liệu lên FIFA, do nhân viên hành chính gây ra. Tuy nhiên, Tổng thư ký FAM, Datuk Noor Azman Rahman, một lần nữa khẳng định 7 cầu thủ bị nghi vấn đều là công dân hợp pháp của Malaysia theo luật pháp hiện hành.

Trong một tuyên bố được đưa ra, FAM cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện ra lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp tài liệu do nhân viên hành chính thực hiện. FAM rất coi trọng vấn đề này. Tuy nhiên, FAM muốn nhấn mạnh rằng các cầu thủ di sản liên quan đều là người Malaysia hợp pháp".

Bảy cầu thủ được nhắc đến trong vụ việc bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật của FIFA đã đưa ra phán quyết rằng có hành vi làm giả hồ sơ trong việc đề nghị FIFA cấp phép thi đấu nên đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng đối với 7 cầu thủ liên quan, đồng thời phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng), phạt mỗi cầu thủ 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 66 triệu đồng).