Báo Malaysia kỳ vọng nhân tố "siêu dự bị" trước án phạt của FIFA

Tờ New Straits Times của Malaysia đăng tải bài viết với tiêu đề: "Người hâm mộ hy vọng Hamidin có thể là "siêu dự bị" trong cuộc khủng hoảng bóng đá". Bài viết kỳ vọng vào việc cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Tan Sri Hamidin Amin, có thể sử dụng mối quan hệ của mình với FIFA để giúp FAM kháng cáo.

Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Tan Sri Hamidin Amin (Ảnh: FAM).

Nội dung bài viết cho biết: "Mạng xã hội Malaysia đang xôn xao bàn tán về chuyến bay của ông Hamidin tới trụ sở FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ, ngay sau khi FAM bị FIFA phạt 1,9 triệu Ringgit và đình chỉ thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch vì sử dụng giấy tờ giả mạo.

FAM có 10 ngày để kháng cáo quyết định này. Người hâm mộ bóng đá Malaysia đang kỳ vọng ông Hamidin đã vội vã tới Thụy Sĩ để biện hộ cho Malaysia. Những bức ảnh cũ của ông chụp cùng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng được lan truyền trở lại, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Tuy nhiên, FAM đã nhanh chóng dập tắt những suy đoán này. Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Yusoff Mahadi, khẳng định chuyến đi của ông Hamidin không liên quan đến việc kháng cáo. Ông Yusoff cho biết cựu chủ tịch FAM, hiện là chủ tịch danh dự, chỉ đến Zurich để thực hiện nhiệm vụ chính thức.

"Ông Hamidin sẽ tham dự cuộc họp của hội đồng thành viên FIFA, bắt đầu vào ngày 2/10. Cuộc họp này không liên quan gì đến đơn kháng cáo", ông Yusoff giải thích.

Ông Yusoff cũng nhấn mạnh rằng FAM sẽ không nộp đơn kháng cáo cho đến khi FIFA giải thích đầy đủ về hình phạt. Đồng thời, Tòa án xét duyệt tư cách cầu thủ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trước.

"Chúng tôi đã yêu cầu FIFA làm rõ cơ sở của lệnh trừng phạt. Chỉ khi Tòa án đưa ra quyết định cuối cùng, chúng tôi mới có thể xác định hành động tiếp theo", ông Yusoff nói thêm.

Mặc dù vậy, trong thời điểm khó khăn này của bóng đá Malaysia, người hâm mộ vẫn đặt nhiều hy vọng vào ông Hamidin. Họ mong rằng cựu chủ tịch FAM có thể sử dụng mối quan hệ của mình với FIFA để giúp Malaysia đấu tranh cho vụ kiện, bất kể mục đích chính thức của chuyến đi tới Zurich là gì".

Người hâm mộ Malaysia choáng váng trước án phạt từ FIFA với Liên đoàn và 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Getty).

Cựu Phó Chủ tịch FAM chỉ trích FIFA

Cựu Phó Chủ tịch FAM, Tan Sri Annuar Musa, đã chỉ trích án phạt của FIFA đối với FAM, ông cho rằng đó là một quyết định "liều lĩnh" và "phủ nhận quyền tự vệ" của các cá nhân liên quan. Theo quan điểm của ông Annuar, FIFA với tư cách là cơ quan đánh giá vụ việc, lẽ ra phải tìm kiếm thêm lời giải thích hoặc bằng chứng từ các bên liên quan.

"FIFA trước tiên nên tìm kiếm sự làm rõ từ các cơ quan có liên quan, FAM và các cầu thủ phải được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội chứ không phải ngược lại", ông Annuar nhấn mạnh.

Ông Annuar chỉ ra rằng hình phạt được áp dụng dường như có "khiếm khuyết" trong quá trình tuyên án. "Thông báo được lan truyền rộng rãi mà không có bằng chứng rõ ràng về vụ việc, khiến FAM và các cầu thủ rơi vào tình thế bất công và buộc họ phải đối mặt với nhiều cuộc tranh cãi không kiểm soát được", ông nói thêm.

Trước đó, FIFA bất ngờ đưa ra mức phạt đối với FAM và đình chỉ 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

FIFA tuyên bố rằng đã có sự vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA (FDC) liên quan đến hành vi làm giả tài liệu. Tuy nhiên, ông Annuar tin rằng cơ quan quản lý bóng đá thế giới nên bảo vệ danh tiếng của các thành viên và tôn trọng pháp quyền của một quốc gia.

"Điều quan trọng là FIFA cũng phải có trách nhiệm duy trì uy tín của các thành viên, tôn trọng chủ quyền, luật pháp của các quốc gia thành viên. Quyền công dân và chủ quyền luật pháp của quốc gia đó", ông Annuar khẳng định.