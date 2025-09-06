Hậu vệ U23 Việt Nam thận trọng trước trận so tài với U23 Singapore

"Bóng chưa lăn thì không thể nói trước điều gì, nhưng tôi luôn tôn trọng tất cả các đối thủ. Singapore có đội hình trẻ, song chúng tôi vẫn cần sự cẩn trọng cao nhất”, hậu vệ Phạm Lý Đức bày tỏ trước thềm trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào 19h hôm nay (6/9).

Phạm Lý Đức (giữa) tập luyện cùng các cầu thủ U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Singapore (Ảnh: VFF).

Theo Lý Đức, toàn đội luôn dành thời gian ngồi lại phân tích đối thủ, rút ra phương án thi đấu phù hợp trước mỗi trận. Nói về khâu dứt điểm ở trận ra quân gặp Bangladesh, Lý Đức cho biết ban huấn luyện đã họp, rút kinh nghiệm và động viên các cầu thủ thi đấu tự tin hơn ở những trận tiếp theo.

“Chắc chắn rồi, nếu không tận dụng cơ hội để dứt điểm thì không thể giành chiến thắng”, Lý Đức nhấn mạnh.

Ở hàng thủ, Lý Đức thừa nhận sau mỗi trận đấu, toàn đội đều phải rút kinh nghiệm cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Cá nhân anh tỏ ra hài lòng khi góp công kiến tạo cho bàn thắng của Lê Viktor từ một tình huống phạt góc trong trận gặp Bangladesh.

“Trong giáo án, các thầy luôn dành thời gian để chúng tôi tập cố định. Khi làm tốt một điều gì đó, càng phải phát huy trong các trận tới”, Lý Đức chia sẻ.

Hậu vệ của U23 Việt Nam cho biết thêm, HLV Kim Sang Sik luôn yêu cầu các cầu thủ cải thiện từng ngày, không chỉ khi chơi tốt mà ngay cả trong những thời điểm chưa đạt phong độ cao nhất. “Điều quan trọng là chúng tôi tiến bộ qua từng trận đấu, để có thể hướng đến kết quả tốt nhất tại vòng loại lần này”, Lý Đức nói.

Lý Đức là hậu vệ được HLV Kim Sang Sik tin tưởng ở cả giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á. Ở giải đấu trên đất Indonesia, anh đá trọn vẹn cả 4 trận đấu và ghi được 1 bàn thắng. Ngay sau khi trở về với cúp vô địch Đông Nam Á, anh cập bến CLB Công an Hà Nội.

Việc được cọ xát thường xuyên ở giải đấu quốc nội cao nhất cũng giúp anh có thêm bản lĩnh trên đấu trường quốc tế, đặc biệt được kỳ vọng tỏa sáng ở hai trận đấu tiếp theo gặp U23 Singapore và U23 Yemen ở vòng loại U23 châu Á 2026.