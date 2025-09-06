Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Singapore trên kênh nào?

Hôm nay, đội U23 Việt Nam sẽ bước vào trận thứ hai ở vòng loại giải U23 châu Á với U23 Singapore diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là màn so tài có tính chất quyết định với thầy trò HLV Kim Sang Sik.

U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh trong trận mở màn giải U23 châu Á (Ảnh: VFF).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp trận đấu.

Trong trận mở màn vòng loại giải U23 châu Á, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 trước U23 Bangladesh. Trong đó, tiền vệ Việt kiều Viktor Lê đã đánh dấu quan trọng khi ghi bàn thắng đầu tiên cho các đội tuyển Việt Nam.

Viktor Lê vào sân ở hiệp 2 và ngay lập tức đã phủ tầm ảnh hưởng. Tiền vệ gốc Nga đã liên tục có pha uy hiếp khung thành của U23 Bangladesh, trong đó có pha dứt điểm đập xà ngang. Với màn trình diễn ấn tượng ấy, Viktor Lê đã nhận được lời khen từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng như HLV Kim Sang Sik.

Không loại trừ khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ sử dụng Viktor Lê ra sân trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Singapore. Ngoài ra, Văn Khang, Quốc Việt… cũng có thể trở lại đội hình chính.

U23 Việt Nam từng hòa 2-2 trước U23 Singapore ở vòng loại giải U23 châu Á 2024 (Ảnh: Minh Quân).

U23 Singapore không phải là thách thức lớn. Trong trận mở màn, đội bóng ở đảo quốc sư tử đã hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Yemen.

Tuy nhiên, trong những năm qua, U23 Singapore đã gây ra không ít khó khăn cho U23 Việt Nam. Thống kê cho thấy, chúng ta chỉ thắng 1/4 trận gần đây gặp U23 Singapore, đó là chiến thắng 7-0 ở giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Ở trận đối đầu gần nhất tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam đã để đối thủ này cầm chân với tỷ số 2-2.

Ở bảng C, U23 Yemen được nhận định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Việt Nam. Do đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần phải đảm bảo chiến thắng trước U23 Singapore, trước khi quyết chiến với U23 Yemen ở lượt trận cuối cùng.