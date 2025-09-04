Báo Đông Nam Á bình luận khi U23 Việt Nam chiến thắng ở giải châu Á

Tối 3/9, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Bangladesh trong trận mở màn vòng loại giải U23 châu Á. Đây là kết quả được dự đoán từ trước khi U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều.

U23 Việt Nam giành chiến thắng dễ dàng trước U23 Bangladesh (Ảnh: VFF).

Bình luận về chiến thắng của đội U23 Việt Nam, tờ Bola viết: “Hai đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vẫn cho thấy họ là những đội bóng thống trị bóng đá trẻ ở Đông Nam Á. Không hẹn mà gặp, hai đội bóng này đều có chiến thắng dễ dàng trước U23 Bangladesh và U23 Mông Cổ.

Với tư cách U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vẫn đang đi đúng hướng trên con đường giành tấm vé tham dự vòng chung kết giải U23 châu Á.

Trong khi đó, U23 Indonesia là đội bóng thất vọng nhất ở Đông Nam Á khi bị U23 Lào cầm chân với tỷ số 0-0 ngay trên sân nhà Delta ở Sidoarjo. Trận hòa này khiến cơ hội tham dự giải châu Á của đội bóng xứ Vạn đảo trở nên mong manh.

U23 Việt Nam chứng minh vị thế ở đấu trường châu lục (Ảnh: VFF).

U23 Malaysia cũng chịu cảnh tương tự khi thất bại trước U23 Lebanon, còn U23 Singapore chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Yemen. Bi kịch nhất là U23 Brunei khi hứng chịu thất bại với tỷ số 0-13 trước U23 Qatar”.

Một tờ báo khác của Indonesia là Tirto bình luận: “U23 Việt Nam đã dẫn đầu bảng C sau khi giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U23 Bangladesh. Ngôi sao Việt kiều Viktor Lê đã lần đầu ghi bàn cho đội bóng. Anh cũng thể hiện vai trò đậm nét trong trận đấu này.

U23 Thái Lan cũng chứng minh vị thế ở đấu trường châu lục khi giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước U23 Mông Cổ.

Họ là hai đội bóng Đông Nam Á dẫn đầu bảng đấu của mình sau lượt trận đầu tiên giải U23 châu Á”.

Tờ Ball Thai cho rằng U23 Việt Nam đã giành chiến thắng dễ dàng và không gặp quá nhiều trở ngại trước U23 Bangladesh. Họ đánh giá thách thức chỉ tới với U23 Việt Nam khi đối đầu với U23 Yemen ở lượt trận cuối vào ngày 9/9.

Ở lượt trận thứ hai, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Singapore vào lúc 19h ngày 6/9.