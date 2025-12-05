Hậu vệ U22 Malaysia tự tin: “Chúng tôi không thua kém U22 Việt Nam”

Tờ Arena Metro cho biết: "Nhiệm vụ chinh phục huy chương tại SEA Games 33 chính thức bắt đầu khi đội tuyển U22 Malaysia lên đường sang Bangkok (Thái Lan) vào chiều 3/12. Dù không được đặt kỳ vọng quá cao, người hâm mộ vẫn hy vọng U22 Malaysia có thể tạo nên bất ngờ, nhất là khi đã 14 năm kể từ lần cuối bóng đá Malaysia giành huy chương vàng tại đại hội thể thao khu vực".

U22 Malaysia rơi vào bảng đấu khó tại SEA Games 33, với ứng cử viên vô địch Việt Nam và đội bóng đang tiến bộ nhanh U22 Lào (Ảnh: Arena Metro).

Thành tích gần nhất của bóng đá nam Malaysia tại SEA Games là HCV năm 2011 ở Jakarta, Indonesia, trước khi đội tuyển chỉ giành được HCB tại SEA Games 2017 ở Kuala Lumpur. Vì vậy, thầy trò HLV Nafuzi Zain đang gánh trên vai nhiệm vụ đầy thách thức: tìm lại ánh hào quang trong bối cảnh quá trình chuẩn bị còn hạn chế và việc triệu tập lực lượng mạnh nhất gặp nhiều khó khăn.

Dù vậy, tinh thần U22 Malaysia vẫn rất tích cực. Hậu vệ Muhammad Alif Ahmad tin rằng U22 Malaysia hoàn toàn có thể tạo dấu ấn tại Thái Lan. Trong lần đầu góp mặt ở sân chơi SEA Games, Alif cũng đặt mục tiêu lớn cho bản thân: mơ về chức vô địch và tấm HCV danh giá.

“Công tác chuẩn bị rất tốt. Toàn đội đều tập trung cho trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 6/12. Dù những trận đấu khởi động vừa qua chỉ là với các CLB địa phương, nhưng mục tiêu của chúng tôi luôn rõ ràng và tất cả đã sẵn sàng cho trận mở màn SEA Games. Sau khi xem trận Lào gặp Việt Nam, tôi tin rằng chúng tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh và không thua kém họ về mặt chiến thuật”, Alif nói tại sân bay KLIA trước giờ lên đường

Cầu thủ của Johor Darul Ta'zim II nói thêm: “Mục tiêu của tôi là trở thành nhà vô địch. Nhưng để làm được điều đó, chúng tôi phải đi từng bước, bắt đầu từ vòng bảng rồi mới nghĩ đến các trận tiếp theo. Hiện tại, mục tiêu là giành chiến thắng trước U22 Lào trong trận mở màn bảng B. Lào không dễ chơi, nhưng qua trận đấu của họ với U22 Việt Nam, tôi nghĩ chúng tôi có thể cạnh tranh vé đi tiếp”.

U22 Malaysia di chuyển sang thái Lan vào chiều 3/12 (Ảnh: FAM).

Sau trận gặp Lào tại sân Rajamangala, U22 Malaysia sẽ bước vào thử thách lớn nhất ở bảng B khi đối đầu ứng viên hàng đầu Việt Nam vào ngày 11/12, cũng tại địa điểm trên.