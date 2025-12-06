Hạ gục Lào, U22 Malaysia vượt lên xếp trên U22 Việt Nam

U22 Lào đã gây bất ngờ lớn sau tiếng còi khai cuộc tại sân Rajamangala (Bangkok). Đội bóng trẻ xứ Triệu Voi đã vượt lên dẫn trước ở phút thứ 3 sau một pha tấn công mẫu mực, hậu vệ Bounphaeng đã thực hiện cú sút hiểm hóc từ đầu vòng cấm địa ghi bàn.

U22 Lào gây ra nhiều khó khăn cho U22 Malaysia trong hiệp một (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bị thủng lưới khiến U22 Malaysia choáng váng, dù kiểm soát bóng vượt trội nhưng đoàn quân của HLV Mohd Nafuzi bin Mohd Zain thi đấu khá bế tắc, gần như không thể gây ra nguy hiểm cho khung thành U22 Lào. Tuy nhiên, may mắn đã mỉm cười với U22 Malaysia ở phút 33 khi Bounphaeng phá hụt bóng, tạo cơ hội để Haykal thoát xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Sau khi có được bàn gỡ, lối chơi của U22 Malaysia đã sắc nét hơn, đặc biệt trong hiệp hai. Phút 59, thủ môn và hậu vệ Lào mắc sai lầm, tạo cơ hội để Haqimi nâng tỷ số lên 2-1. Choáng váng khi bị đối thủ vượt lên dẫn trước, U22 Lào nhanh chóng nhận bàn thua thứ ba. Phút 62, Moses đánh đầu từ quả phạt góc nâng tỷ số lên 2-1.

Khoảng cách hai bàn khiến U22 Lào buộc phải chơi tấn công, đội bóng của HLV Ha Hyeok Jun vùng lên nhưng thường xuyên dính đòn phản công của U22 Malaysia. Phút 85, đội trưởng Phetdavanh nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân, khiến U22 Lào chỉ còn 10 người.

U22 Malaysia chơi hiệu quả trong hiệp hai (Ảnh: Khoa Nguyễn).

U22 Malaysia đã ấn định chiến thắng 4-1 ở phút 90 sau pha lập công của Muhammad. Với chiến thắng này, U22 Malaysia vươn lên đứng đầu bảng B, nhờ hơn U22 Việt Nam hiệu số bàn thắng bại. U22 Lào đã chính thức chia tay SEA Games 33 khi Đại hội còn chưa khai mạc. Ở lượt trận cuối vào ngày 11/12, U22 Malaysia sẽ tranh ngôi đầu bảng B với U22 Việt Nam.