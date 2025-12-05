Báo Malaysia bình luận khi Xuân Son lập hat-trick ấn tượng

Xuân Son đang dần tìm lại phong độ sau thời gian dài chấn thương. Trong chuyến làm khách tới sân của Shan United ở cúp C1 Đông Nam Á vào tối 4/12, tiền đạo sinh năm 1997 được CLB Nam Định bố trí ra sân trong đội hình xuất phát.

Xuân Son gây ấn tượng trong trận đấu với Shan United (Ảnh: Nam Định FC).

Đáp lại sự tin tưởng của HLV Mauro Jeronimo, Xuân Son đã lập hat-trick giúp CLB Nam Định giành chiến thắng 3-0 trước đại diện của Myanmar.

Chứng kiến màn tỏa sáng của Xuân Son, tờ Makan Bola bình luận: “Xuân Son đã góp công lớn khi ghi 3 bàn thắng giúp CLB Nam Định hạ gục Shan United trên sân Thuwunna. Sau khi thực hiện thành công quả phạt đền trong hiệp 1, anh đã ghi thêm hai bàn thắng nữa trong hiệp 2.

Với màn trình diễn xuất sắc này, Xuân Son đã nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Xuân Son đang dần tìm lại phong độ ghi bàn sau khi bình phục chấn thương nặng gặp phải hồi đầu năm 2025. Trước đó, anh cũng ghi một bàn thắng trong ngày tái xuất đội tuyển Việt Nam gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027”.

Trong khi đó, tờ Harimau Malaya viết: “Xuân Son là cầu thủ nổi bật ở ngày thi đấu hôm qua tại cúp C1 Đông Nam Á khi đóng góp cú hat-trick giúp CLB Nam Định giành chiến thắng 3-0 trước Shan United ngay tại Yangon. Cầu thủ gốc Brazil đang đặt dấu ấn mạnh sau khi trở lại từ chấn thương nặng gặp phải ở AFF Cup 2024”.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng dành lời khen ngợi cho Xuân Son: “Tiền đạo gốc Brazil đã gây ấn tượng ngay trong trận đầu tiên xuất hiện ở cúp C1 Đông Nam Á mùa này.

Xuân Son ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội (Ảnh: Nam Định FC).

Xuân Son đã lập cú hat-trick giúp CLB Nam Định hạ gục Shan United với tỷ số 3-0. Dù vừa mới trở lại sau 10 tháng dưỡng thương khi bị gãy chân trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 với Thái Lan vào ngày 5/1 nhưng tiền đạo sinh năm 1997 đã bắt nhịp khá nhanh”.

Phát biểu sau trận đấu với Shan United, Xuân Son cho biết: “Tôi rất vui khi trở lại cùng CLB Nam Định. Thật tuyệt vời khi tôi ghi bàn và đội nhà giành chiến thắng. Tôi háo hức chờ đợi những trận đấu tiếp theo”.

Sau chiến thắng trước CLB Myanmar, CLB Nam Định đang xếp thứ hai bảng B với 6 điểm, kém 1 điểm so với đội đầu bảng Johor Darul Ta'zim.