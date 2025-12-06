HLV U22 Malaysia tuyên bố đánh bại U22 Việt Nam để giành vé vào bán kết

Hạ gục Lào, U22 Malaysia vượt lên xếp trên U22 Việt Nam

Theo điều lệ của nội dung bóng đá nam SEA Games 33, chỉ có các đội nhất bảng mới chắc suất vào bán kết. Các đội nhì bảng (tổng cộng 3 bảng) sẽ phải so kè với nhau, để tìm ra đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, giành vé vớt vào bán kết.

Với việc U22 Malaysia thắng U22 Lào 4-1 vào chiều nay (6/12), U22 Malaysia tạm giữ vị trí đầu bảng B, đẩy U22 Việt Nam xuống vị trí nhì bảng. Hai đội U22 Việt Nam và U22 Malaysia có cùng 3 điểm, nhưng Malaysia tạm xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.

Sau trận đấu với U22 Lào vào chiều nay, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia nói: “Các cầu thủ U22 Malaysia có màn trình diễn tuyệt vời để giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để giành vé vào bán kết”.

HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia (Ảnh: FAM).

“Sắp tới đây, U22 Malaysia sẽ được bổ sung 4 cầu thủ, sau khi những cầu thủ này hoàn tất nhiệm vụ với CLB chủ quản. Trước đó, U22 Malaysia thi đấu không tốt tại giải U23 Đông Nam Á (hồi tháng 7) và vòng loại U23 châu Á (hồi tháng 9), nhưng hôm nay các cầu thủ của tôi đã cải thiện đáng kể. Tôi tự hào về họ”, HLV Nafuzi Zain nói thêm.

Đối thủ sắp tới của U22 Malaysia sẽ là U22 Việt Nam. Trận đấu diễn ra ngày 11/12 có ý nghĩa phân định vị trí nhất bảng B, cũng như phân định vé chính thức để vào bán kết.

Trước khi đối đầu với đội bóng của HLV Kim Sang Sik, HLV Zafuzi Zain của U22 Malaysia chia sẻ: “U22 Việt Nam là đội rất mạnh, họ là nhà vô địch Đông Nam Á. Tôi đã xem họ thi đấu ở trận gặp U22 Lào, họ sở hữu những cầu thủ kỹ thuật, tốc độ và giàu kinh nghiệm”.

“Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt cho trận đấu gặp U22 Việt Nam. U22 Malaysia sẽ cố gắng giành chiến thắng trước đội bóng rất mạnh này”, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia khẳng định.