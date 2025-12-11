HLV Mai Đức Chung hết lời khen các học trò, sẵn sàng giành vé vào chung kết

Chiều nay (11/12), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước đội tuyển nữ Myanmar, tại Chonburi.

HLV Mai Đức Chung dành lời khen cho các học trò (Ảnh: VFF).

Chiến thắng này đưa đội bóng của HLV Mai Đức Chung vọt thẳng lên ngôi đầu bảng B, nội dung bóng đá nữ SEA Games 33, đồng thời giành vé vào bán kết gặp Indonesia vào ngày 14/12. Trận bán kết còn lại là màn so tài giữa Thái Lan và Philippines.

Sau trận đấu với Myanmar, HLV Mai Đức Chung nói: “Trước giờ bóng lăn, chúng tôi xác định với nhau rằng toàn đội chỉ còn một con đường phải thắng để vào bán kết. Các cầu thủ của tôi đã chơi tinh thần tuyệt vời”.

“Trước rất đông khán giả Myanmar có mặt trên khán đài, cầu thủ của tôi không những không bị áp lực mà còn xem đấy là động lực để thi đấu tốt hơn. Tôi tự hào về họ”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết (Ảnh: Tuấn Bảo).

Còn về mặt chuyên môn, vị HLV lão luyện này hé lộ những thay đổi quan trọng trong lối chơi, giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lột xác và giành chiến thắng chung cuộc trước Myanmar.

Ông Chung chia sẻ: “Tôi nói với các cầu thủ rằng nếu chúng tôi đá phòng ngự, chúng tôi sẽ tự đưa mình vào thế khó. Đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi tấn công mạnh mẽ với quyết tâm rất cao, điều này khiến cho đối thủ bất ngờ và bị động”.

“Thực tế trên sân cho thấy sự thay đổi của chúng tôi là đúng đắn. Hai bàn thắng của đội tuyển nữ Việt Nam đều đến từ các tình huống tấn công mà chúng ta đã tập luyện kỹ. Sau đó, Huỳnh Như vào sân ở hiệp hai giúp khả năng giữ nhịp của toàn đội tốt hơn”, vẫn là lời của HLV Mai Đức Chung.

Vượt qua nhiều áp lực để có mặt tại bán kết, mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói chung và HLV Mai Đức Chung nói riêng chưa dừng lại.

Vị HLV này chia sẻ: “Đối thủ của chúng ta tại bán kết là Indonesia có sự tiến bộ nhanh trong thời gian gần đây. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung cao độ cho mục tiêu giành chiến thắng ở bán kết”.