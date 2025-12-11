HLV U22 Malaysia: “Hy vọng chúng tôi sẽ giành vé vào bán kết”

U22 Việt Nam hạ gục U22 Malaysia, hiên ngang tiến vào bán kết SEA Games 33

Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu U22 Malaysia thua U22 Việt Nam 0-2, HLV trưởng Nafuzi Zain tỏ ra buồn bã. Ông cũng hy vọng đội nhà có thể ghi danh vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

HLV Nafuzi Zain cho biết: "Nếu Myanmar và Philippines hòa ở trận đấu ngày mai, hoặc ghi số lượng bàn thắng ít hơn, chúng tôi sẽ đi tiếp. Tôi vẫn hy vọng may mắn sẽ đến với U22 Malaysia ở giải năm nay".

Trước câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc so sánh thực lực U22 Việt Nam so với Indonesia, Philippines, HLV Nafuzi Zain nhận xét: "Các đội bóng đều có thực lực mạnh và sở hữu các cầu thủ chất lượng. Họ đều có sự chuẩn bị tốt ở mùa giải năm nay và đang thi đấu thành công".

Cuối cùng, HLV Nafuzi Zain xin lỗi người hâm mộ Malaysia và chỉ ra những khó khăn ở SEA Games năm nay: "U22 Malaysia tham dự SEA Games mà thiếu vắng hai cầu thủ chủ chốt, chưa kể một số cầu thủ không được CLB chủ quản cho phép hội quân sớm.

U22 Malaysia thua toàn diện trước U22 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tuy nhiên, thất bại hôm nay không ngăn cản nỗ lực của các cầu thủ. Tôi tự hào với họ. Tôi xin lỗi các cổ động viên Malaysia vì không thể giành kết quả như ý. Tôi nghĩ U22 Malaysia đã làm hết sức mình. Chúng tôi thi đấu không tốt ở hiệp đầu, nhưng hy vọng sẽ có vé vào bán kết".

Ở lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangla (Bangkok, Thái Lan) chiều 11/12, U22 Việt Nam và U22 Malaysia chỉ cần hòa nhau là cùng giành vé vào bán kết.

Tuy nhiên, đoàn quân HLV Kim Sang Sik không nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa và nhanh chóng triển khai thế trận ép sân. Ngay ở phút 11, Đình Bắc tạt bóng từ bên trái hướng về phía cột dọc xa, Hiểu Minh đã tì đè tốt và đánh đầu chéo góc khiến thủ thành U22 Malaysia chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới, giúp U22 Việt Nam dẫn 1-0.

Đang đà hưng phấn, U22 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Đến phút 22, Đình Bắc đột phá ở bên trái trung lộ, anh xâm nhập vòng cấm địa tới sát đường biên ngang rồi chuyền bóng trở lại cho Minh Phúc dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt lên 2-0.

Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, U22 Việt Nam chơi khôn ngoan, tập trung đảm bảo sự an toàn bên phần sân nhà trong khi U22 Malaysia vẫn chơi bế tắc. Đoàn quân HLV Kim Sang Sik bảo toàn chiến thắng chung cuộc 2-0 và giành ngôi đầu bảng B với 6 điểm tuyệt đối, tiến vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33.

Số phận của U22 Malaysia chờ đợi vào kết quả các trận đấu U22 Thái Lan-U22 Singapore và U22 Indonesia - U22 Myanmar để hy vọng tấm vé bán kết với thành tích đội nhì bảng xuất sắc nhất. U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Philippines ở bán kết.