Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam gặp Indonesia ở bán kết SEA Games

Tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 2-0

Đối đầu Myanmar đầy hưng phấn, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và sử dụng chiến thuật khá khôn ngoan. Khả năng tận dụng cơ hội giúp tuyển nữ Việt Nam tạo nên sự khác biệt ở phút thứ 9, khi Vạn Sự đánh đầu hiểm hóc vào góc xa hạ thủ môn Myo Mya Mya Nyein, mở tỷ số trận đấu.

Đang đà hưng phấn, đoàn quân HLV Mai Đức Chung tiếp tục ép sân và từ nỗ lực tranh bóng của Hoàng Thị Loan, thủ môn Myanmar lỡ đà và Bích Thùy dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 . Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, tuyển nữ Việt Nam còn có vài cơ hội nhưng Hải Yến, Ngọc Minh Chuyên đều tận dụng không thành công.

Tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng áp đảo trước tuyển nữ Myanmar (Ảnh: Tuấn Bảo).

Myanmar nỗ lực tìm bàn thắng, nhưng họ không có được cơ hội rõ rệt. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về tuyển nữ Việt Nam, còn Philippines thắng đậm Malaysia 6-0 ở trận đấu cùng giờ .

Kết thúc bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam đứng đầu bảng và sẽ gặp Indonesia ở bán kết, còn Philippines gặp đội chủ nhà Thái Lan. Cả hai trận đấu bán kết này đều diễn ra trên sân Rajamangala (Bangkok) vào ngày 14/12.