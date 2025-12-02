FIFPRO phản đối FIFA, bảo vệ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia

Nhiếp chính vương Johor, Tunku Mahkota Ismail, đã chia sẻ tuyên bố của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO), trong đó tổ chức này khẳng định án cấm 12 tháng mọi hoạt động bóng đá đối với các cầu thủ là quá nặng. FIFPRO nhấn mạnh rằng các cầu thủ không hề làm giả giấy tờ để trục lợi, họ chỉ đơn thuần là nạn nhân của những sai sót trong quản lý hồ sơ thuộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Nhiếp chính vương Johor, Tunku Mahkota Ismail là người ủng hộ mạnh mẽ FAM khiếu nại lên CAS (Ảnh: Arena Metro).

“Khi có tới bảy cầu thủ rơi vào cùng một hoàn cảnh, điều này càng chứng minh rằng nếu có tài liệu bị làm giả, nó không thể xuất phát từ hành động cá nhân của họ”, FIFPRO nêu rõ trong thông cáo. Tổ chức này cũng chỉ ra rằng các cầu thủ không có cách nào để tự mình xin xác nhận ràng buộc từ Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) về tư cách thi đấu, một quy trình vốn không bắt buộc theo quy định hiện hành. Do đó, việc họ phải chịu trách nhiệm cho các giấy tờ do FAM gửi lên FIFA là điều "đáng quan ngại".

FIFPRO khẳng định 7 tuyển thủ đã thực hiện đầy đủ quy trình xin quốc tịch tại Malaysia, bao gồm nộp giấy tờ cá nhân, trình diện trước cơ quan chức năng, tuyên thệ, nhận hộ chiếu do chính phủ cấp và chờ FAM hoàn tất thủ tục phê duyệt tư cách. “Tất cả các bước này đều do những cơ quan nằm ngoài tầm kiểm soát của họ thực hiện, nhưng giờ họ lại phải đối mặt với án đình chỉ từ câu lạc bộ cùng các hệ lụy nghiêm trọng. Tất cả đều không phải lỗi của họ”, FIFPRO nhấn mạnh.

Tổ chức đại diện cho cầu thủ chuyên nghiệp toàn cầu bày tỏ sự ủng hộ toàn diện và tin tưởng Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sẽ lật ngược "sự bất công này".

Imanol Machuca là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia đang bị FIFA phạt (Ảnh: Getty).

Trước đó, vào ngày 18/11, FIFA đã công bố toàn bộ lý do dẫn đến quyết định của Ủy ban khiếu nại, trong đó chỉ rõ các quan chức hành chính FAM mới là những người đã sửa đổi và làm giả giấy khai sinh của 7 cầu thủ gốc Malaysia nhằm thiết lập đủ điều kiện chơi cho đội tuyển. FIFA cho biết FAM đã thừa nhận việc gửi bản sao khai sinh bị làm giả, bao gồm cả việc thay đổi nơi sinh của ông bà cầu thủ để tạo dựng mối quan hệ huyết thống với Malaysia.

Bảy cầu thủ liên quan gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazwbal và Hector Hevel. Tất cả bị đình chỉ thi đấu và phải nộp phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng). Trong khi đó, FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng).