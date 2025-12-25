Báo Malaysia tố cáo ngôi sao nhập tịch cố tình chống lệnh cấm của FIFA

“Động thái của Machuca dấy lên những nghi vấn nghiêm trọng về việc cầu thủ chống án phạt của FIFA. Đây là lệnh đình chỉ toàn diện, bao trùm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá, chứ không chỉ riêng việc ra sân thi đấu”, tờ New Straits Times bình luận.

Imanol Machuca vẫn ra sân tập luyện với CLB San Lorenzo dù đang thụ án cấm tham gia hoạt động bóng đá của FIFA (Ảnh: NST).

Một nguồn tin dẫn giải quyết định của Ủy ban Kỷ luật FIFA: “Mức án này không chỉ dừng lại ở việc cấm cầu thủ thi đấu các trận chính thức. Nó bao gồm toàn bộ hoạt động bóng đá, từ việc tham gia tập luyện cùng đội, sử dụng cơ sở vật chất của CLB cho tới việc xuất hiện trong khu vực kỹ thuật”.

Báo cáo cũng nêu rõ rằng, mặc dù sự hiện diện của Machuca tại CLB San Lorenzo (Argentina) được cho là xuất phát từ yếu tố tình cảm, bởi đây là đội bóng gắn liền với giai đoạn đầu sự nghiệp của anh nhưng hành động này vẫn có thể bị xem là vi phạm nghiêm trọng các điều khoản trong thời gian đình chỉ thi đấu.

“Việc có mặt tại cơ sở của CLB hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến đội bóng đều có thể bị coi là hành vi không tôn trọng quyết định của FIFA”, nguồn tin nhấn mạnh.

Machuca (trái) là một trong 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia (Ảnh: NST).

Trong trường hợp Machuca bị kết luận vi phạm án treo giò, FIFA có quyền gia hạn thời gian đình chỉ ban đầu (12 tháng), đồng thời áp dụng thêm các khoản tiền phạt. Ngoài ra, tổ chức này cũng có thể tiến hành các biện pháp kỷ luật đối với bất kỳ CLB nào bị cho là đã che chở hoặc cho phép cầu thủ bị cấm sử dụng cơ sở vật chất của mình.

Ngoài Machuca, 6 cầu thủ khác gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cũng đang thụ án cấm tham gia hoạt động bóng đá của FIFA. Mới đây, họ vừa bị chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt đưa giá trị chuyển nhượng về 0 đồng.