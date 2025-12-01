Ngôi sao nhập tịch Malaysia bị câu lạc bộ loại bỏ sau án phạt của FIFA

Theo trang tin thể thao Argentina, Sabado Velez, tiền vệ 25 tuổi “gần như chắc chắn” sẽ không tiếp tục khoác áo El Fortin sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào ngày 31/12. Nguồn tin cho biết Machuca thậm chí đã được cho nghỉ sớm. “Gần như chắc chắn Machuca sẽ không ở lại Velez trong mùa giải 2026. Hợp đồng cho mượn của cậu ấy sẽ kết thúc vào ngày 31/12 và sau đó cậu ấy sẽ phải trở lại Fortaleza”, bài viết dẫn lời.

Theo tuyên bố của Velez vào ngày 27/9, họ nhận được thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) liên quan đến quyết định của FIFA và ngay lập tức tuân thủ với việc treo giò Machuca. “Cho đến khi có thông báo mới, các cầu thủ của chúng tôi không thể tham gia bất kỳ trận đấu nào do câu lạc bộ tổ chức”, Velez nhấn mạnh.

Imanol Machuca (trái) trong màu áo Velez (Ảnh: Getty).

Trong thời gian khoác áo Velez, Machuca ra sân 24 trận, gồm 16 trận đá chính, ghi một bàn thắng và có một pha kiến tạo. Anh cũng là nhân tố quan trọng giúp đội bóng giành hai danh hiệu: Siêu cúp Liên lục địa vào tháng 7 và Siêu cúp Argentina vào đầu tháng 9. Mặc dù là công thần của Velez, nhưng những rắc rối của Machuca do án phạt của FIFA đã khiến đội bóng của Argentina quyết định loại bỏ anh.

Machuca cùng các đồng đội Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garcas, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Iraurgui và Hector Hevel đã bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phạt khoảng 66 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 12 tháng do vi phạm Điều 22 Bộ luật kỷ luật, liên quan đến hành vi làm giả tài liệu để thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang chuẩn bị kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm hủy án phạt của FIFA. Thời hạn cuối để gửi đơn kháng cáo là ngày 4/12. Vụ việc đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều tại Malaysia, khi một số chuyên gia và luật sư cho rằng FAM nên chấp hành án phạt thay vì kháng cáo, bởi nguy cơ phải đối mặt với hình phạt nặng hơn từ FIFA.