LĐBĐ Malaysia lên tiếng về khả năng đội nhà bị xử thua 0-3 tuyển Việt Nam

Cách đây vài ngày, trang Seasia Goal (Indonesia) đã khiến làng bóng đá Đông Nam Á dậy sóng khi khẳng định AFC chắc chắn xử thua 0-3 đội tuyển Malaysia trong hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 vì sử dụng cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Thậm chí, Malaysia còn có nguy cơ bị cấm thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 và 2031.

Chủ tịch FAM bác bỏ tin đồn đội nhà bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam (Ảnh: FAM).

Tuy nhiên, vào hôm qua (24/12), Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, đã phủ nhận thông tin từ trang tin này. Ông chia sẻ với tờ BH Sukan: “Không đúng. Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào”.

Quyền Chủ tịch FAM, Datuk Wira Yusoff Mahadi, cũng lên tiếng phủ nhận: “Dù dư luận có nhiều suy đoán khác nhau, nhưng trong quy trình này, AFC cũng phải chờ phán quyết đầy đủ từ Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

Việc FIFA đã tước điểm xếp hạng và xử thua Malaysia trong các trận giao hữu khiến nhiều người cho rằng những án phạt tương tự sẽ tiếp tục xảy ra, nhưng hiện tại chưa có kết luận cuối cùng”.

Ông Yusoff Mahadi cũng khẳng định FAM đã trình báo cảnh sát liên quan đến cáo buộc sai phạm của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép ở đội tuyển Malaysia. Động thái này được thực hiện sau khuyến nghị của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) liên quan đến vụ việc làm giả hồ sơ, dẫn đến các án phạt liên tiếp từ FIFA.

Theo truyền thông Malaysia, đơn trình báo của FAM được nộp vào khoảng 14h ngày hôm qua tại trụ sở cảnh sát quận Petaling Jaya. Ông Yusoff Mahadi rời đồn cảnh sát vào lúc 14h40 cùng ngày.

Phát biểu với kênh Nadi Arena, ông Yusoff Mahadi xác nhận: “Tôi đã hoàn tất việc trình báo cảnh sát theo đúng khuyến nghị của IIC và được sự phê chuẩn của Ban chấp hành FAM. Vụ việc này chắc chắn liên quan đến vấn đề làm giả tài liệu. Chúng tôi đã hoàn thành trách nhiệm và trao toàn quyền xử lý cho phía cảnh sát.”

Malaysia có nguy cơ bị cấm thi đấu ở giải AFC Nations League (Ảnh: VFF).

Ông Yusoff Mahadi cũng ủng hộ ý tưởng thành lập giải AFC Nations League, giải đấu được kỳ vọng nâng cao tính cạnh tranh và giá trị thương mại của các đội tuyển quốc gia châu Á. Ông cho biết: “AFC Nations League là bước đi tích cực nhằm nâng cao tính cạnh tranh trong các đợt FIFA Days (tập trung đội tuyển quốc gia theo lịch của FIFA). Đôi khi, chúng tôi phải thi đấu các trận giao hữu với đối thủ không cùng đẳng cấp, khiến chất lượng chuyên môn bị hạn chế.

Giải đấu này giúp các đội tuyển có cơ hội cọ xát với những đối thủ có chất lượng tương đương, từ đó nâng cao trình độ thi đấu và phát triển cầu thủ tốt hơn. Chúng tôi cũng có thêm cơ hội đối đầu với các đội mạnh ở Đông Á và Tây Á, điều vốn rất hiếm trước đây”.

Chuyên gia bóng đá Zulakbal Abdul Karim cũng bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch của AFC. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng đội tuyển Malaysia có thể bị cấm tham dự AFC Nations League do án phạt từ FIFA.

Vị chuyên gia này nói: “Nếu Malaysia bị cấm tham dự, đó sẽ là đòn giáng mạnh vào tham vọng của đội bóng. Họ sẽ bỏ lỡ giải đấu đầu tiên với sự góp mặt ở giải AFC Nations League, quy tụ các đội bóng hàng đầu châu Á.

Khi mọi thứ đã chạm đáy, con đường duy nhất là đứng dậy. Nếu bị cấm một hoặc hai năm, chúng ta cần tận dụng thời gian đó để cải tổ toàn diện, từ tuyến trẻ đến đội tuyển quốc gia. Án treo giò có thể là ‘phúc họa song hành’ nếu biết tận dụng để sửa chữa những vấn đề cốt lõi”.