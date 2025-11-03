FIFA bác kháng cáo của bóng đá Malaysia vụ 7 cầu thủ nhập tịch

Bóng đá Malaysia hứng chịu cú sốc lớn khi FIFA quyết định duy trì án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch, sau vụ bê bối làm giả tài liệu gây thiệt hại nghiêm trọng.

Tối 3/11, FIFA ra thông báo: "Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA vừa ra phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch, giữ nguyên các án phạt nặng do Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó. Các án phạt này liên quan đến hành vi giả mạo và xuyên tạc, vi phạm điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC).

FIFA thông báo giữ nguyên án phạt dành cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Getty).

Sau quá trình phân tích kỹ lưỡng các đơn khiếu nại và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã quyết định bác bỏ toàn bộ các kháng cáo. Theo đó, các biện pháp trừng phạt áp dụng cho FAM và 7 cầu thủ sẽ được giữ nguyên:

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng). 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Ngoài ra, các cầu thủ nói trên còn phải chịu án cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 12 tháng.

FAM và các cầu thủ đã nhận được thông báo về quyết định này. Họ có 10 ngày để yêu cầu một quyết định có căn cứ chi tiết. Sau khi nhận được quyết định này, các bên sẽ có 21 ngày để tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)".

Như vậy, sau gần 20 ngày mòn mỏi chờ đợi kể từ khi nộp đơn kháng cáo lên FIFA, người hâm mộ Malaysia cuối cùng vẫn phải thất vọng khi án phạt được giữ nguyên, trái với kỳ vọng về một quyết định giảm nhẹ. Giờ đây, FAM sẽ phải cân nhắc khả năng tiếp tục kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Nếu FAM chấp nhận phán quyết của FIFA, họ có nguy cơ phải đối mặt với thêm án kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Khi đó, đội tuyển Malaysia có thể bị trừ điểm trong các trận gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Nghiêm trọng hơn, Harimau Malaya thậm chí có thể bị cấm tham dự Asian Cup 2027 hoặc vòng loại World Cup 2030.