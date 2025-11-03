FAM bất ngờ được "chỉ đường" thoát án phạt nặng từ FIFA

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm FIFA liên quan đến vụ 7 cầu thủ nhập tịch bị cho là sử dụng giấy tờ giả. Nếu thất bại, FAM có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Tuy nhiên, tạp chí Wall Pass nhận định, con đường pháp lý khó giúp FAM thoát án nặng. Theo tạp chí này, "ngoại giao mới là chìa khóa" - bài học mà Indonesia từng thành công khi tránh bị FIFA trừng phạt sau thảm kịch sân Kanjuruhan năm 2022.

Joao Vitor Figueiredo (trái) nằm trong 7 cầu thủ nhập tịch đang bị FIFA phạt (Ảnh: Getty).

Tạp chí này cho biết: "Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch đang đối mặt với nguy cơ bị FIFA trừng phạt, nhưng một tia hy vọng vẫn còn le lói. Thay vì tập trung vào các biện pháp pháp lý, con đường ngoại giao có thể là chìa khóa để FAM thoát khỏi án phạt nặng nề.

FIFA không chỉ là một cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu mà còn là một thể chế chính trị phức tạp. Các quyết định của tổ chức này thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chính trị, sự thuyết phục và đôi khi là cả tiêu chuẩn kép. Trong bối cảnh này, những lập luận mạnh mẽ nhất không phải lúc nào cũng nằm trong các bản tóm tắt pháp lý mà được thể hiện thông qua các kênh ngoại giao.

Bài học từ Indonesia năm 2022 là một ví dụ điển hình. Sau thảm kịch sân vận động Kanjuruhan khiến hơn 135 người thiệt mạng, nhiều người dự đoán FIFA sẽ đưa ra án phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tuần, Tổng thống Joko Widodo đã tuyên bố Indonesia sẽ không phải đối mặt với bất kỳ lệnh trừng phạt nào. Sự khoan hồng này đã gây bất ngờ cho giới bóng đá toàn cầu.

Đằng sau kết quả phi thường này là một chiến lược ngoại giao được quản lý cẩn thận. Hai ngày sau thảm họa, Tổng thống Widodo đã gọi điện trực tiếp cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Bốn ngày sau, Erick Thohir - người sau này trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia - đã gặp người đứng đầu FIFA tại Doha để chuyển một lá thư cá nhân từ tổng thống. Hai cuộc trò chuyện quan trọng này đã giúp Indonesia tránh được án phạt.

Malaysia đang đối mặt với vấn đề nhập tịch cầu thủ, có thể học hỏi từ kinh nghiệm của Indonesia. Hội nghị thượng đỉnh ASEAN gần đây có thể là cơ hội tốt nhất để Malaysia tiếp cận lãnh đạo FIFA một cách kín đáo. Vị thế khu vực của Thủ tướng Anwar Ibrahim và bất kỳ cuộc đối thoại nào ông có thể đã có với Infantino có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của vụ việc này.

Cánh cửa khoan hồng vẫn mở ra cho FAM. Tuy nhiên, để bước qua cánh cửa này, Malaysia cần nhiều hơn là sự bảo vệ pháp lý. Nó đòi hỏi ngoại giao chiến lược, sự khiêm tốn và sự sẵn sàng tiếp cận giới bóng đá toàn cầu theo các điều khoản chính trị của riêng họ".

Hồ sơ gốc của ông Hendrik Jan Hevel, ông của tiền vệ Hector Hevel (Ảnh: Wall Pass).

Mặc dù vậy, Wall Pass cũng cho rằng ở thời điểm hiện tại, khi các bằng chứng về việc Malaysia làm giả giấy tờ đã lan tràn trên mạng xã hội thì cơ hội để tổ chức này thoát khỏi án phạt của FIFA là rất nhỏ.

"Thật không may, vụ việc của FAM này sẽ khó giải quyết hơn nhiều, ngay cả thông qua các kênh ngoại giao, vì nó liên quan đến các tài liệu giả mạo, không giống như thảm kịch Kanjuruhan hay sự cố Port Said ở Ai Cập. FIFA đã thông báo rằng họ đã xác minh thành công giấy khai sinh gốc của cả 7 ông bà nội ngoại của các cầu thủ Malaysia đã nhập tịch, trong đó có hai người (ông bà nội ngoại của Hector Hevel và Facundo Garces) đã bị công khai trực tuyến. Tại thời điểm này, khả năng thành công của FAM, ngay cả thông qua các biện pháp ngoại giao, dường như rất thấp", Wall Pass cho biết thêm.