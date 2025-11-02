FIFA và FAM “lệch pha”, thời điểm công bố kết quả kháng cáo vẫn mịt mờ

Vài ngày vừa qua, hàng triệu cổ động viên Malaysia cũng như cổ động viên Đông Nam Á đang chờ đợi FIFA công bố kết quả kháng cáo của FAM về vụ việc làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này (2/11), FIFA vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về việc công bố kết quả.

Có thông tin cho rằng FIFA "cần thêm thời gian" để xem xét bằng chứng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng nên đã trì hoãn việc công bố kết quả. Tuy nhiên, tờ Harian Metro của Malaysia đã phủ nhận thông tin FIFA trì hoãn, đồng thời chỉ ra những điểm chưa chính xác trong phát ngôn của FAM trước đó.

Luật sư Serge Vittoz nhầm lẫn thời điểm công bố kết quả kháng cáo (Ảnh: NST).

"Thực tế, trong "Quyết định có động cơ" (tức bản giải trình chi tiết) dài 19 trang mà FIFA ban hành, không có bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào cho việc công bố kết quả kháng cáo. Sự nhầm lẫn xuất phát từ phát biểu của luật sư thể thao quốc tế Serge Vittoz - người đại diện cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - trong cuộc họp báo ngày 17/10. Khi đó, ông Vittoz cho biết quyết định kháng cáo sẽ được công bố vào ngày 30/10, tức thứ năm vừa qua", Harian Metro cho biết.

Để làm rõ hơn về sự nhầm lẫn mà ông Vittoz đã đề cập, Harian Metro đã phỏng vấn nhà bình luận thể thao Datuk Dr. Pekan Ramli. Ông Pekan cho biết các quy trình xem xét của FIFA thường mất nhiều thời gian do phải trải qua nhiều giai đoạn và các cấp phê duyệt trước khi công bố chính thức, chứ không thể công bố ngay sau một phiên họp.

“Ngày 30/10 chỉ là thời điểm bắt đầu cuộc họp của Ủy ban Kháng cáo. Sau khi cuộc họp kết thúc, không thể ngay lập tức công bố kết quả hay đưa ra quyết định", ông Pekan - cựu Phó Thư ký Ban Thể thao (TSUB) thuộc Ban Kế hoạch Chiến lược, Bộ Giáo dục Đại học Malaysia - chia sẻ. “Đây là cuộc họp cấp cao nhất, nên các quyết định phải được ghi lại, soạn thảo, xem xét và xác nhận kỹ lưỡng trước khi công bố”, ông nói thêm.

Ông Pekan nhấn mạnh, quá trình phê duyệt sau đó còn phải được chủ tịch và các thành viên Ủy ban Phúc thẩm thông qua. “Nếu phát hiện chi tiết nào sai sót, họ sẽ chỉnh sửa. Chỉ khi mọi khâu hoàn tất, quyết định mới được công bố. Đây không phải là kiểu họp xong rồi lập tức ra thông cáo báo chí”, ông cho biết.

Thời điểm FIFA công bố kết quả kháng cáo vẫn mịt mờ

Sự nhầm lẫn của Vittoz khiến người hâm mộ Malaysia thấp thỏm chờ đợi, trong khi thực tế cho thấy thời điểm công bố kết quả kháng cáo của FAM vẫn mịt mờ. Truyền thông Malaysia, dựa trên nhiều nguồn tin khác nhau, đã đưa ra những dự đoán không thống nhất về thời điểm FIFA công bố kết quả.

Truyền thông Malaysia ngày 1/11 dẫn nguồn từ phát biểu của CLB Velez Sarsfield - đội bóng chủ quản của cầu thủ Imanol Machuca, một trong 7 cầu thủ nhập tịch liên quan vụ việc làm giả hồ sơ của FAM - cho biết tòa phúc thẩm của FIFA có thể mất thêm khoảng 2-3 ngày để công bố kết quả.

Imanol Machuca có luật sư riêng tham gia kháng cáo án phạt từ FIFA (Ảnh: Kosmo).

"Thứ năm tuần trước (30/10), phiên điều trần đã diễn ra, tại đó đội ngũ bào chữa của Imanol Machuca đã trình bày lập luận của mình trước FIFA. Thông báo kèm theo quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra vào thứ hai (3/11) hoặc thứ ba (4/11). Những người thân cận với cầu thủ Velez (Machuca) lạc quan rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ", Kosmo trích dẫn phát biểu của nhóm cổ động viên Sabado Velez - những người ủng hộ CLB Velez Sarsfield - cho biết.

Tờ Harian Metro nhận định, có thể mất tới gần hai tuần nữa FIFA mới chính thức công bố kết quả kháng cáo của FAM.

"Hàng triệu người hâm mộ bóng đá Malaysia đã gần như thức trắng trong hai ngày qua, mòn mỏi chờ đợi phán quyết của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về đơn kháng cáo liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sự chờ đợi này có thể kéo dài thêm ít nhất hai tuần nữa, sau khi quá trình điều trần kháng cáo ở cấp ủy ban kết thúc", Harian Metro cho biết.

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cũng chung quan điểm với Harian Metro rằng thời điểm FIFA công bố kết quả là chưa thể xác định. Ông liệt kê ba nguyên nhân chính khiến FIFA chưa đưa ra phán quyết. “Thứ nhất, Ủy ban cần thêm thời gian để xem xét các dữ kiện và quy định liên quan. Thứ hai, họ có thể đang xử lý nhiều vụ việc khác không liên quan đến FAM. Và thứ ba, việc soạn thảo quyết định cũng đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác”, ông Nik Erman cho biết trên mạng xã hội X.