Chuyên gia: “Quan chức FAM phải bị sa thải nếu kháng cáo FIFA thất bại”

Theo quan điểm của chuyên gia bóng đá Jamal Nasir Ismail, phải có thêm người ở FAM chịu trách nhiệm về vụ FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia, trong trường hợp bóng đá Malaysia kháng cáo thất bại.

Chuyên gia bóng đá Malaysia Nasir Ismail (Ảnh: Harian Metro).

Ông Jamal Nasir Ismail nói: “Tại sao chỉ có mỗi mình Tổng thư ký (TTK) FAM Datuk Noor Azman Rahman phải chịu trách nhiệm, khi hồ sơ cầu thủ nhập tịch nộp lên FIFA không đúng. Ông ấy chỉ là người nộp tài liệu do chính ban lãnh đạo đội tuyển Malaysia chuẩn bị”.

“Ban lãnh đạo đội tuyển Malaysia lẽ ra phải kiểm tra, xác minh các tài liệu đấy, chứ không phải đồng ý với mọi hồ sơ mà người đại diện của cầu thủ nộp lên”, chuyên gia bóng đá Jamal Nasir Ismail nói thêm.

Trước đó, ngày 26/9, FIFA cho biết nhóm 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel sử dụng hồ sơ giả, để nhập tịch Malaysia.

Mỗi cầu thủ bị treo giò một năm, bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

FAM và các cầu thủ nhập tịch Malaysia đang kháng cáo ở FIFA (Ảnh: NST).

Đến ngày 16/10, FIFA tung tiếp hồ sơ, cho thấy ông và bà của 7 cầu thủ nói trên sinh ra ở Argentina, Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan, chứ không phải sinh ở Malaysia, như các cầu thủ này và FAM báo cáo.

Sự việc khiến cho TTK FAM Noor Azman Rahman bị đình chỉ công tác, bắt đầu từ ngày 17/10. Ông Noor Azman Rahman là người từng đăng đàn phát biểu, cho biết việc sai lệch hồ sơ của cầu thủ nhập tịch là do khâu hành chính.

Hiện tại, FAM và 7 cầu thủ có liên quan đã nộp đơn kháng cáo. Nếu họ kháng cáo thất bại, bóng đá Malaysia có thể chịu án phạt rất nặng. Họ có thể bị loại khỏi Asian Cup 2027, bị cấm thi đấu quốc tế có thời hạn. Đồng thời, uy tín của bóng đá Malaysia sẽ xuống rất thấp.

Theo chuyên gia Jamal Nasir Ismail, nếu điều này xảy ra, phải có thêm người thuộc FAM chịu trách nhiệm về việc này. Ông Jamal Nasir Ismail thể hiện quan điểm: “FAM đã kháng cáo trước FIFA, vì vậy chúng ta cần phải chờ xem kết quả kháng cáo này ra sao”.

“Nếu kết quả kháng cáo không có lợi cho bóng đá Malaysia, phải có thêm người chịu trách nhiệm về vụ việc này. Cụ thể, Giám đốc của đội tuyển quốc gia (ông Rob Friend) phải bị sa thải”, vẫn là lời của chuyên gia bóng đá Jamal Nasir Ismail.