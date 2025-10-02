Dư luận nổi sóng, Malaysia bị thúc ép công khai nguồn gốc 7 cầu thủ

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn chưa đưa ra lời giải thích chi tiết về "lỗi kỹ thuật" trong việc nộp tài liệu cầu thủ lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), khiến 7 cầu thủ hàng đầu của đội tuyển quốc gia bị cấm thi đấu. Sự thiếu minh bạch này đang gây ra sự bất mãn trong các thành viên của FAM, đặc biệt là Hiệp hội bóng đá Kuala Lumpur (KLFA).

Chủ tịch KLFA, Syed Yazid Syed Omar, nhấn mạnh sự cần thiết của một lời giải thích toàn diện từ FAM. "Chúng tôi chỉ biết thông tin thông qua phương tiện truyền thông và tuyên bố của FAM. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra mặc dù chúng tôi là thành viên của liên minh FAM", ông Syed Yazid bày tỏ sự thất vọng.

Facundo Garces (phải) là một trong bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA phạt (Ảnh: Getty).

Ông Syed Yazid cho biết thêm: "Tuyên bố của FAM cho biết lỗi là do nhân viên ban thư ký gây ra, do đó về mặt logic, chúng tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra và ai là nhân viên đã gửi tài liệu. Vấn đề này không còn là vấn đề nội bộ hay bí mật nữa, mà đã trở thành vấn đề quốc gia. Trên thực tế, nó cũng đã thu hút sự chú ý của quốc tế. Khoảng 11 hiệp hội khác đã liên hệ với tôi, và chúng tôi hy vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết".

Vấn đề phát sinh sau khi FAM thừa nhận lỗi kỹ thuật trong quá trình gửi tài liệu về cầu thủ nhập tịch lên FIFA, dẫn đến việc đình chỉ 7 cầu thủ. Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Johor Darul Ta'zim (JDT), Luis Garcia, đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc của câu lạc bộ khi ba cầu thủ đội tuyển quốc gia của JDT bị cấm thi đấu 12 tháng.

Các cầu thủ bị treo giò bao gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel của JDT, cùng với Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca. Ông Syed Yazid, cựu thành viên Ủy ban điều hành FAM (EXCO), cho rằng cần phải làm rõ các vấn đề kỹ thuật liên quan đến nguồn gốc của 7 cầu thủ nhập tịch để bảo vệ họ khỏi những cáo buộc về hành vi sai trái khi cung cấp tài liệu giả.

Cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, Khairy Jamaluddin Abu Bakar, cũng đồng tình với quan điểm của ông Syed Yazid về việc cần phải tiết lộ lý lịch gia đình và hồ sơ của các cầu thủ liên quan. "MACC (Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia) cũng đã ra tuyên bố, họ đã kiểm tra và không có dấu hiệu tham nhũng hay lạm dụng quyền lực. Vì vậy, tôi chỉ có thể cho rằng các tài liệu do Bộ Nội vụ Malaysia ban hành là xác thực", ông Khairy phát biểu.

Ông Khairy tiếp tục: "Làm sao họ lại đưa ra quyết định đó, có lẽ chính phủ có thể trả lời. Có bằng chứng cho thấy nguồn gốc của họ, một trong những người ông, một trong những người bà của họ, sinh ra ở Malaysia. Tôi nghĩ các vấn đề kỹ thuật có thể được giải thích và tôi nghĩ đây là điều tôi muốn truyền đạt tới FIFA trong đơn kháng cáo".