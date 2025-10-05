Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên, Văn Lâm thể hiện quyết tâm

Trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam, thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ với giới truyền thông: “Sau một thời gian khá dài tôi mới trở lại đội tuyển quốc gia, nhưng với tôi, đội tuyển luôn cho cảm giác rất quen thuộc. Tôi như thể mới chỉ xa đội tuyển hôm qua thôi”.

Thủ môn Đặng Văn Lâm trở lại đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

“Tôi được gặp lại các đồng đội cũ, điều này khiến tôi cảm thấy rất vui. Hiện tại, tôi rất quyết tâm và sẽ cố gắng cống hiến những gì tốt nhất”, thủ môn Đặng Văn Lâm nói thêm.

Khoảng một năm nay, thủ môn đang khoác áo đội Ninh Bình không khoác áo đội tuyển quốc gia. Lần trở lại này Đặng Văn Lâm cũng chưa chắc có được suất thi đấu chính thức, bởi đội tuyển lúc này có thủ môn trẻ Trần Trung Kiên hiện có phong độ rất tốt. Dù vậy, đây không phải là vấn đề lớn với thủ thành của CLB Ninh Bình.

Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ cạnh tranh vị trí với thủ môn Trần Trung Kiên (Ảnh: VFF).

Thủ môn Đặng Văn Lâm nói về không khí của đội tuyển, về câu chuyện cạnh tranh giữa các vị trí: “Hiện tại đội tuyển quốc gia có khá nhiều cầu thủ trẻ, chúng tôi sẽ cùng nhau tập trung hướng đến những mục tiêu chung của đội tuyển Việt Nam”.

“Ở mỗi đợt tập trung, HLV đều triệu tập những thủ môn tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi sẽ cùng nhau hỗ trợ trong tập luyện và thi đấu. Việc ai được bắt chính hay đóng góp theo cách nào là do HLV trưởng quyết định. Điều quan trọng là tất cả đều hướng đến mục tiêu chung vì màu cờ sắc áo”, thủ thành Đặng Văn Lâm khẳng định.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Thủ Dầu Một (TPHCM) đến ngày 8/10. Sau đó, đội sẽ bước vào hai trận đấu với Nepal, gồm trận lượt đi lúc 19h30 ngày 9/10 trên sân Gò Đậu (TPHCM) và lượt về lúc 19h30 ngày 14/10 trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Đây là các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027.