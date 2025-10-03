Phản ứng của Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển sau trận đấu tranh cãi

Chiến thắng tranh cãi của Trương Vinh Hiển trước Lý Hoàng Nam

Ở trận đấu này, một số pha bóng gây tranh cãi về việc bóng ở trong hay ngoài sân, khiến cho trận đấu bán kết giữa Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển nóng lên.

Đặc biệt, trong set đấu thứ 3, Lý Hoàng Nam cho rằng có hai tình huống trọng tài xử lý sai, khiến anh mất điểm. Đầu tiên là tình huống lốp bóng mà tay vợt này cho rằng bóng ở trong sân nhưng trọng tài lại xác định ra ngoài.

Lý Hoàng Nam phản ứng quyết định của trọng tài, khi tỷ số của set 3 đang là 6-8 (Ảnh chụp màn hình).

Sau đó là tình huống Lý Hoàng Nam đã tung ra cú vô lê thuận tay mà anh cho rằng bóng ở trong sân. Thế nhưng, trọng tài lại nhận định bóng ra ngoài. Lúc đó tỷ số đang là 6-8 ở set thứ 3.

Lý Hoàng Nam sau đó phản ứng với trọng tài, khiến trận đấu phải tạm dừng khoảng một phút. Xuống tinh thần sau những tình huống nói trên, Lý Hoàng Nam thua 6-11 ở set 3, thua chung cuộc 1-2 (11-5, 9-11 và 6-11). Sau trận, người ta còn thấy hình ảnh đội ngũ của đôi bên có những lời lẽ căng thẳng với nhau.

Dù vậy, trao đổi với phóng viên Dân trí tối nay, đôi bên đều không muốn đào sâu thêm sự việc. Phía Lý Hoàng Nam cho biết: “Sẽ bình luận về vấn đề này sau”.

Còn HLV Huỳnh Phú Quí của Trương Vinh Hiển bày tỏ: “Trong các trận đấu thể thao đỉnh cao, việc các vận động viên (VĐV) có lời qua tiếng lại là chuyện không hiếm. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về trọng tài điều khiển trận đấu”.

“Về phía chúng tôi, tôi có thể nói rằng trọng tài không hoàn toàn bênh vực cho bất cứ tay vợt nào hết. Ở set thứ hai, cũng đã có một tình huống mà trọng tài bắt không có lợi cho Vinh Hiển.

Bản thân tôi cũng khẳng định Vinh Hiển không hề có những lời lẽ thái quá nhằm vào Lý Hoàng Nam hay đội ngũ của đối thủ. Sự bộc phát trong thi đấu đôi khi không thể tránh khỏi, nhưng Vinh Hiển vẫn phản ứng có chừng mực”, HLV Huỳnh Phú Quí nói thêm.

Cũng theo vị HLV này thì hiện tại ông muốn Trương Vinh Hiển tập trung cho trận chung kết diễn ra ngày mai (4/10) với Phúc Huỳnh, thay vì dành sự quan tâm đến trận đấu đã qua.