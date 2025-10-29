Thực hư vụ quan chức FAM bị đình chỉ vẫn gặp gỡ Chủ tịch FIFA

"FAM đình chỉ Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman có hiệu lực ngay lập tức, nhưng ông vẫn xuất hiện khi Chủ tịch của FIFA đến thăm. Điều đó nói gì về trách nhiệm?", trang Free Malaysia Today đặt câu hỏi khi lộ hình ảnh cựu Tổng thư ký Azman Rahman tươi cười chụp ảnh chung với Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino khi người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới đến công tác tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 27/10.

Ngay lập tức, rất nhiều người hâm mộ bóng đá Malaysia bày tỏ sự ngạc nhiên về vai trò của ông Azman Rahman mặc dù đã bị đình chỉ chức vụ liên quan đến bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ của nước này.

Hình ảnh cựu Tổng thư ký Azman Rahman (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh chung với Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino gây xôn xao mạng xã hội (Ảnh: Malaysia Today).

"Mọi người có tin là FAM đã đình chỉ chức vụ với ông ấy? Phải chăng các quyết định được đưa ra chỉ là trò đùa trấn an dư luận?", tài khoản Maximus Sangeet Singh của Malaysia bình luận.

"FAM khẳng định đã đình chỉ công việc có hiệu quả ngay lập tức. Nhưng làm thế nào ông ấy vẫn xuất hiện cùng Chủ tịch FIFA?", tài khoản Iskandar Shawn bày tỏ.

"Có lẽ ông ấy ở đó để thì thầm vào tai Chủ tịch FIFA về những sai lầm của bóng đá Malaysia", thêm một người hâm mộ bóng đá Malaysia chua chát bình luận.

Tuy nhiên, tờ News Straits Times của Malaysia đã lên tiếng làm rõ lý do sự có mặt của ông Azman Rahman bên cạnh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

"Sự xuất hiện của Azman Rahman trong bức ảnh chụp cùng Infantino không liên quan đến bất kỳ nhiệm vụ chính thức nào. Hình ảnh này được chụp trong một bối cảnh riêng tư chứ không phải trong bất kỳ sự kiện chính thức nào do FAM hay FIFA công nhận.

Ông Azman Rahman có mặt với tư cách cá nhân và không đại diện cho FAM ở bất kỳ vai trò chính thức nào", tờ News Straits Times dẫn thông báo từ FAM.

Dù vậy, thông báo từ FAM vẫn không được nhiều người ủng hộ, nhất là khi FIFA vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng về bê bối gian lận nhập tịch (dự kiến sẽ công bố vào ngày mai, 30/10).

"Ông ấy ở đó với tư cách cá nhân và trùng hợp là ông ấy đã chụp một bức ảnh với Chủ tịch FIFA. Tôi biết ngay là vậy, FAM luôn tìm ra cách để xoa dịu công chúng", tài khoản Bran Ho bày tỏ.