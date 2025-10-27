Bị treo giò 12 tháng, cầu thủ gốc Argentina vẫn muốn khoác áo Malaysia

"Về mặt thể thao, Garces rất thất vọng vì án treo giò có thể ảnh hưởng đến thể lực và phong độ của anh ấy. Anh ấy vẫn còn trẻ, nhưng rất có động lực và hy vọng vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.

Anh ấy không có tội và vẫn muốn chơi cho đội tuyển Malaysia vì đây là đất nước của anh ấy. Tôi tôn trọng tính chuyên nghiệp từ anh ấy", cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Tunku Ismail Sultan Ibrahim phát biểu ở buổi họp báo với truyền thông hôm 26/10.

Facundo Garces vẫn muốn khoác áo đội tuyển Malaysia sau án phạt của FIFA (Ảnh: NST).

Theo cựu Chủ tịch FAM, Facundo Garces (hậu vệ đang khoác áo CLB Alaves ở Tây Ban Nha) cũng như các cầu thủ nhập tịch phải nhận án phạt treo giò 12 tháng từ FIFA hồi cuối tháng 9 đều muốn tiếp tục khoác áo đội tuyển Malaysia sau cáo buộc làm giả giấy tờ nhập tịch thi đấu cho "Bầy hổ Malaya".

"Tôi tôn trọng tinh thần chuyên nghiệp và tình cảm của họ. Tôi thường xuyên liên lạc với cả 7 cầu thủ bị phạt, họ đều nói vẫn yêu Malaysia và muốn được trở lại. Họ buồn, thất vọng, nhưng tinh thần chiến đấu và khát vọng khoác áo tuyển quốc gia vẫn nguyên vẹn", Tunku Ismail khẳng định.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA ra án phạt nặng đối với FAM với số tiền 11 tỷ đồng, riêng 7 cầu thủ gồm Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca mỗi người bị phạt 60 triệu đồng kèm đình chỉ thi đấu 12 tháng ở mọi cấp độ.

Sau án phạt, FAM giải thích rằng sự cố xuất phát từ lỗi kỹ thuật trong khâu nộp hồ sơ, và đã gửi đơn kháng cáo chính thức lên FIFA. Kết quả dự kiến được công bố ngày 30/10.