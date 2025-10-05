Đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung tại TPHCM

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ có hai trận đấu với đội tuyển Nepal vào các ngày 9/10 và 14/10. Trận đầu tiên diễn ra ở sân Gò Đậu (TPHCM) và trận thứ nhì diễn ra ở sân Thống Nhất (TPHCM).

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung từ hôm qua (Ảnh: VFF).

Để chuẩn bị cho các trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã hội quân vào chiều tối qua, ở TPHCM.

Ban đầu, HLV Kim Sang Sik công bố danh sách 24 cầu thủ cho đợt tập trung lần này. Tuy nhiên, sau khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải rút lui do chấn thương vai, đội bóng của vị HLV người Hàn Quốc còn lại 23 cầu thủ.

Đáng chú ý, danh sách 23 cầu thủ này có sự trở lại của thủ môn Đặng Văn Lâm, cùng sự xuất hiện của 8 cầu thủ trong lứa tuổi 23, gồm thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Phi Hoàng, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Thanh Nhàn.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều nay (5/10), trên sân Gò Đậu (TPHCM).