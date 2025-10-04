HLV Harry Kewell: Nổi danh trên sân cỏ, lận đận nghề huấn luyện viên

Sự nghiệp cầu thủ thăng hoa

Năm 2005, tiền vệ Harry Kewell cùng CLB Liverpool (Anh) tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử UEFA Champions League. Đội bóng nước Anh bị AC Milan (Italy) dẫn trước 3-0 trong hiệp một của trận chung kết, nhưng họ gỡ hòa 3-3 ở hiệp hai, rồi thắng trong loạt sút luân lưu.

Ở mùa giải năm đó, Harry Kewell dính chấn thương dai dẳng, nhưng ông vẫn có đóng góp trong một ít trận đấu khá quan trọng của Liverpool và thành viên của “Lữ đoàn đỏ” vô địch châu Âu.

Harry Kewell được giới thiệu là HLV của Hà Nội FC từ chiều 4/10 (Ảnh: Hà Nội FC).

Năm 2007, Harry Kewell cùng Liverpool một lần nữa lọt vào trận chung kết UEFA Champions League. Họ tái ngộ AC Milan trong trận tranh ngôi vô địch. Lần này, đội bóng thành phố Cảng của nước Anh thua 1-2.

Dù vậy, với một chiếc cúp UEFA Champions League và một lần giành vị trí Á quân, Harry Kewell vẫn là một trong những cầu thủ Australia thành công nhất trong lịch sử các cúp châu Âu.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Harry Kewell có 58 lần khoác áo Socceroos (biệt danh của đội tuyển Australia), trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2012, ghi được 17 bàn thắng.

Cũng trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền vệ này cùng đội bóng xứ sở chuột túi lọt vào vòng 1/8 World Cup 2006, chỉ chịu thua Italy 0-1 ở giai đoạn này. Italy sau đó lên ngôi vô địch World Cup. Đấy cũng là một trong hai lần Socceroos tiến vào vòng đấu loại trực tiếp của World Cup (lần còn lại vào năm 2022).

Sự nghiệp HLV lận đận

Thành công lớn trong vai trò cầu thủ, nhưng Harry Kewell lại khá lận đận khi chuyển sang nghề huấn luyện viên (HLV). Cựu danh thủ của bóng đá Australia làm HLV chuyên nghiệp từ năm 2017 (3 năm sau khi anh giải nghệ cầu thủ), chủ yếu dẫn dắt các CLB hạng dưới của nước Anh.

Năm 2023, Harry Kewell quyết định sang châu Á tìm thử thách mới với CLB Yokohama F. Marinos (Nhật Bản). Đây cũng là đội bóng nổi tiếng nhất mà ông từng cầm quân.

Ông Harry Kewell khá lận đận trong nghề HLV (Ảnh: AFP).

Harry Kewell đưa đội bóng Nhật Bản lọt vào trận chung kết Cúp C1 châu Á (AFC Champions League). Tuy nhiên, ở giải quốc nội, Yokohama F. Marinos lại chơi không tốt. Sau 23 trận dưới trướng vị HLV người Australia, Yokohama F. Marinos chỉ thắng 8 trận, hòa 5 trận và thua đến 10 trận. Họ kém đội đầu bảng đến 20 điểm.

Thành tích nghèo nàn này đối với một đội bóng nhiều tham vọng như Yokohama F. Marinos khiến cho Harry Kewell bị sa thải hồi tháng 7 năm ngoái, chỉ sau khoảng 7 tháng cầm quân.

Sau khi rời đội bóng Nhật Bản, Harry Kewell không dẫn dắt bất cứ đội bóng chuyên nghiệp nào khác, cho đến khi được công bố là HLV của Hà Nội FC từ chiều nay (4/10).

Việc Hà Nội FC bổ nhiệm Harry Kewell có thể xem là canh bạc của đội bóng giàu thành tích nhất V-League, sau những trắc trở của chính ngôi sao của bóng đá Australia trong những năm qua.

Dù vậy, ở tuổi 47, Harry Kewell vẫn được đánh giá là "trẻ" đối với các HLV nhà nghề. Ông vẫn còn rất nhiều thời gian để cải thiện thành tích của chính mình.

Ngoài danh tiếng, quan điểm cầm quân của Harry Kewell có thể thích hợp với Hà Nội FC. Vị HLV người Australia này từng phát biểu: “Tôi đã quen với việc chịu áp lực, từ khi còn chơi bóng chuyên nghiệp tại Anh. Tôi học được rằng chỉ đạo không chỉ là chiến thuật mà còn là quản lý con người”.

Ông Harry Kewell sẽ có khoảng hai tuần để "thổi hồn" của mình vào Hà Nội FC, trước khi V-League trở lại ở vòng 7 vào ngày 18/10.