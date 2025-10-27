Bóng đá Malaysia bất ngờ điều tra lại hồ sơ cầu thủ nhập tịch

Trước đó, vào ngày 17/10, Phó Chủ tịch (PCT) FAM Datuk Sivasundaram từng hé lộ, Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ lập ra một Ủy ban độc lập để điều tra về vấn đề hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch đã bị FIFA treo giò.

Hồ sơ về cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ được điều tra lại (Ảnh: ASEAN Football).

7 cầu thủ này gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. FAM cũng bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng) vì vụ việc này.

Cho đến hôm nay (27/10), Ủy ban nói trên đã chính thức thành lập. FAM thông báo Chủ tịch của Ủy ban điều tra hồ sơ cầu thủ nhập tịch thuộc FAM là ông Tun Md Raus Sharif, từng là Chánh án tại Malaysia.

Ông Tun Md Raus Sharif chưa từng hoạt động bóng đá, nhưng dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý. Việc lựa chọn một người không liên quan đến bóng đá là chủ trương của FAM, bởi FAM không muốn ông Tun Md Raus Sharif không chịu bất kỳ tác động nào, từ phía giới chức bóng đá Malaysia.

Đây là động thái giúp cho công việc điều tra của Ủy ban thẩm định hồ sơ cầu thủ nhập tịch của FAM nói chung và của ông Tun Md Raus Sharif nói riêng, được thực hiện độc lập đúng như tên gọi.

FAM bị truyền thông và dư luận Malaysia chỉ trích khá nhiều trong thời gian qua (Ảnh: NST).

Tờ New Straits Times của Malaysia bình luận: “FAM hy vọng ông Tun Raus và các thành viên của Ủy ban độc lập, sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và chuyên nghiệp, trước khi trình bày kết quả về hồ sơ của các cầu thủ nhập tịch. Các thành viên của Ủy ban này cũng do ông Tun Raus lựa chọn”.

Liên quan đến hồ sơ của nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, Tổng thư ký (TTK) FAM Noor Azman Rahman đã bị đình chỉ vô thời hạn.

Ông Noor Azman Rahman trước đây chịu trách nhiệm giám sát việc đăng ký nhập tịch cho các cầu thủ. Ông Noor Azman Rahman cũng là người đã phát biểu cho rằng sự sai sót về vấn đề hồ sơ khi nộp lên FIFA, là do khâu hành chính.

Dự kiến, ngày 30/10 tới đây, FIFA sẽ công bố kết quả kháng án từ phía FAM và 7 cầu thủ có liên quan. Nếu không hài lòng về kết quả kháng cáo này, FAM và 7 cầu thủ Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal có thể kiện FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).