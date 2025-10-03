Cầu thủ nhập tịch về Malaysia để lo thủ tục kháng cáo lên FIFA

Truyền thông Malaysia và Tây Ban Nha cho biết trung vệ Facundo Garces (gốc Argentina, đang thi đấu tại Tây Ban Nha cho CLB Alaves) có mặt tại Malaysia hôm qua (2/10), nhằm giải quyết các thủ tục liên quan đến hồ sơ kháng cáo.

Tờ El Correo của Tây Ban Nha hé lộ: “Facundo Garces đang có mặt tại quốc gia châu Á, để phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nhằm thực hiện thủ tục kháng cáo lên FIFA”.

Trung vệ gốc Argentina Facundo Garces từng phát biểu bất nhất và nguồn gốc Malaysia của mình (Ảnh: NST).

Facundo Garces là tâm điểm của những vụ ồn ào xung quanh nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch sai luật của Malaysia trong thời gian gần đây. Ít tuần trước, trả lời truyền thông Tây Ban Nha, trung vệ gốc Argentina cho biết anh được nhập tịch Malaysia nhờ có ông cố là người gốc Malaysia.

Ngay sau đó, cầu thủ này đính chính lại rằng ông nội anh mới là người Malaysia, chứ không phải ông cố. Tuy nhiên, phát biểu của Facundo Garces là mở đầu cho những nghi ngờ nhằm vào dàn cầu thủ nhập tịch của đội bóng có biệt danh Harimau Malaya.

Trước đó, tiền đạo gốc Argentina Rodrigo Holgado (đang khoác áo CLB America de Cali của Colombia) cũng đã về Malaysia, làm thủ tục kháng cáo.

Tiền đạo Rodrigo Holgado (19) đã có mặt tại Malaysia để làm thủ tục kháng cáo (Ảnh: NST).

Một nhà báo thuộc xứ sở Tango có tên Nany Florez cho biết: “Rodrigo Holgado đã có mặt tại Malaysia cùng người đại diện của cầu thủ này. Cậu ấy hy vọng có thể giải quyết đơn kháng cáo trước thời hạn 10 ngày, theo như thông báo của FIFA hôm 26/9”.

Ngoài Facundo Garces và Rodrigo Holgado trở về từ nước ngoài, 3 cầu thủ khác gồm tiền đạo Joao Figueiredo (gốc Brazil), trung vệ Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha) và tiền vệ Hector Hevel (gốc Hà Lan) đã hiện diện tại Malaysia những ngày qua. 3 người này khoác áo CLB Johor Darul Tazim, tại giải bóng đá nhà nghề Malaysia.

Họ là những thành viên trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA tuyên bố sử dụng giấy tờ giả để nhập tịch Malaysia hôm 26/9. Các cầu thủ này bị “treo giò” 12 tháng và mỗi người phải nộp phải bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). Vì vụ việc vừa nêu, Liên đoàn Bóng đá Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).