Malaysia triệu tập 12 cầu thủ nhập tịch thi đấu vòng loại Asian Cup

7 người bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) treo giò 12 tháng, tính từ ngày 26/9 gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel.

Những cầu thủ nhập tịch này bị FIFA kết luận sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch Malaysia. Họ có 10 ngày để kháng cáo. Tuy nhiên, trong thời gian chưa rõ kết quả của việc kháng cáo này, họ vẫn phải tuân thủ quy định là không được tham gia bất kỳ hoạt động bóng đá nào, trên phạm vi toàn thế giới.

Nhóm 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả tạm thời không được khoác áo đội tuyển (Ảnh: NST).

Chính vì thế, đội tuyển Malaysia không thể triệu tập những cầu thủ nói trên, cho chiến dịch vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, diễn ra trong tháng 10.

Đội bóng có biệt danh Harimau Malaya công bố danh sách 29 cầu thủ vào đầu giờ chiều nay (3/10), chuẩn bị cho các trận gặp Lào vào các ngày 9/10 và 14/10.

Đáng chú ý, trong danh sách 29 cầu thủ Malaysia, có hai gương mặt là cầu thủ nhập tịch mới, gồm hậu vệ Richard Chin (sinh tại Anh, 22 tuổi, đang khoác áo CLB Raith Rovers của Scotland) và tiền đạo Jordan Mintah (sinh ở Ghana, 30 tuổi, đang khoác áo CLB Kuching City của Malaysia).

Đội tuyển Malaysia vào lúc này vẫn tràn ngập cầu thủ nhập tịch (Ảnh: VFF).

Nếu tính luôn hai cầu thủ nói trên, đội hình của Malaysia sau khi loại 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả, vẫn còn có đến 12 người sinh ra bên ngoài Malaysia. Chi tiết này cho thấy bóng đá Malaysia hiện tại quá phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch.

Sau khi 7 người gồm Gabriel Palmero, Garces, Holgado, Imanol Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel tạm thời bị FIFA cấm thi đấu, đội tuyển Malaysia vào lúc quay trở lại với việc sử dụng những cầu thủ nhập tịch từng bị họ loại khỏi danh sách ở các đợt tập trung gần nhất, hồi tháng 9 (đá giao hữu) và tháng 6 (vòng loại Asian Cup).

Những người từng bị loại hiện được gọi lại, có tiền vệ gốc Argentina Sergio Aguero, tiền đạo Paulo Josue (gốc Brazil), Romel Morales (gốc Colombia)…

Danh sách 29 cầu thủ Malaysia vừa được công bố còn có một người đang thi đấu tại giải V-League, trong màu áo CLB Công an TPHCM, đó là tiền vệ Endrick (gốc Brazil).