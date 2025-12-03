Đình Bắc lập cú đúp, U22 Việt Nam thắng nhẹ U22 Lào

U22 Việt Nam bước vào trận gặp U22 Lào với quyết tâm cao, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công, buộc đối thủ lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, phòng ngự – phản công cũng chính là chiến thuật mà HLV Ha Hyeok Jun lựa chọn cho U22 Lào.

Nhờ cự ly đội hình hợp lý và khả năng hỗ trợ tốt, U22 Lào khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc tạo cơ hội ghi bàn trong hơn nửa đầu hiệp một. Thế bế tắc chỉ được phá vỡ ở phút 29 khi Minh Phúc thoát xuống cánh phải và căng ngang chuẩn xác để Đình Bắc đệm bóng mở tỷ số.

Đình Bắc ăn mừng bàn mở tỷ số trận đấu (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tuy nhiên, lợi thế của U22 Việt Nam chỉ kéo dài bốn phút. Phút 33, từ tình huống phạt góc, Khampane chớp thời cơ đệm bóng cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Bàn thua khiến tinh thần U22 Việt Nam chững lại và hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.

Sang hiệp hai, U22 Lào tiếp tục trung thành với lối chơi phòng thủ phản công. Dù không tấn công nhiều, đội bóng trẻ xứ Triệu Voi vẫn tạo ra vài pha bóng khiến CĐV Việt Nam thót tim.

Bước ngoặt đến ở phút 60 khi Đình Bắc đi bóng cắt ngang vòng cấm rồi sút vào góc trái, đưa U22 Việt Nam vươn lên dẫn 2-1. Ban đầu, trợ lý trọng tài phất cờ báo Quốc Việt việt vị và che tầm nhìn thủ môn, nhưng sau khi hội ý, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng.

Lối chơi kỷ luật của U22 Lào đã khiến hàng công của U22 Việt Nam gặp khó khăn (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong quãng thời gian còn lại, cả hai đội đều có cơ hội ngon ăn. Khampane suýt có cú đúp nếu xử lý quyết đoán hơn, trong khi Đình Bắc bỏ lỡ vài tình huống có thể hoàn tất cú hat-trick. Dù vậy, không có bàn thắng nào được ghi thêm và U22 Việt Nam khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1.

HLV Kim Sang Sik: "U22 Lào tiến bộ rõ rệt, nhưng U22 Việt Nam sẽ thắng"

"SEA Games 33 là giải đấu rất quan trọng với U22 Việt Nam, và điều đó cũng đúng với U22 Lào. HLV Ha Hyeok Jun đã giúp U22 Lào tiến bộ rõ rệt. Ngày mai là trận ra quân đối với cả hai đội. Đối với một bảng đấu chỉ có ba đội nên mỗi trận đều mang tính quyết định. Chúng tôi phải giành chiến thắng để tạo cơ hội đi tiếp. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao nhất cho trận đấu ngày mai”, HLV Kim Sang Sik mở đầu buổi họp báo tại sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan vào chiều 2/12.

HLV Ha Hyeok Jun bắt tay HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Khoa Nguyễn).

HLV Kim Sang Sik và HLV Ha Hyeok Jun biết khá rõ nhau, hai người cùng quê Busan, Hàn Quốc. Trong quá khứ, hai người cũng từng vài lần đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cũng như cấp độ trẻ. Nói về kinh nghiệm đối đầu với HLV Ha Hyeok Jun trong quá trình chuẩn bị cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik cho biết ông dành sự tôn trọng cao cho người đồng nghiệp, cũng là đồng hương.

"Ở trận đối đầu gần nhất, đội bóng của tôi đã thắng 2-0 trước đội bóng của HLV Ha Hyeok Jun. Dẫu vậy, dấu ấn của ông ấy ở bóng đá Lào rất rõ nét, đặc biệt đội U22 Lào, từ cách tổ chức đến lối chơi. Tôi luôn tôn trọng năng lực của ông ấy. Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung phân tích và xây dựng phương án phù hợp nhất để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào", ông Kim Sang Sik nói.

HLV U22 Lào tự tin tạo bất ngờ trước Việt Nam ở SEA Games 33

"Chúng tôi đã nhận thức rõ tầm quan trọng của SEA Games và đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu. Tôi tự tin rằng đội có thể tạo ra bất ngờ, và tất cả những gì nằm trong khả năng của chúng tôi đều đã sẵn sàng. Ngày mai, tôi chỉ mong các cầu thủ thể hiện hết mình, còn kết quả thì không thể đoán trước", HLV Ha Hyeok Jun của U22 Lào mở đầu buổi họp báo tại sân vận động Rajamangala, Bangkok, Thái Lan vào chiều 2/12.

HLV Ha Hyeok Jun và HLV Kim Sang Sik tham dự buổi họp báo trước trận (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tại bảng B, U22 Lào không được đánh giá cao như U22 Việt Nam hay U22 Malaysia trong việc tìm vé vào bán kết, tuy nhiên HLV Ha Hyeok Jun cho rằng điều đó không có nghĩa ông và các học trò sẽ từ bỏ hy vọng vượt qua vòng bảng.

“Để vượt qua vòng bảng, thắng một trận và hòa một trận cũng có thể đủ, mặc dù việc vào bán kết chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi hiện có hai cầu thủ đang thi đấu ở Thái Lan, họ có trình độ cao và có thể tạo hiệu ứng tích cực để cả đội hướng tới chiến thắng”, ông nói.

Khuất Văn Khang: “Trận gặp U22 Lào không nói trước được điều gì”

Theo Văn Khang, U22 Việt Nam cần nâng cao khả năng gắn kết và khâu dứt điểm. Đây là những vấn đề được HLV Kim Sang Sik cho các cầu thủ rèn luyện nhiều thời gian qua.

Với cá nhân, Văn Khang tin rằng mình sẽ có được kết quả tốt hơn so với kỳ SEA Games trước ở Campuchia: “Tôi tham dự SEA Games trước nhưng kết quả không được như mong muốn. Với kỳ SEA Games lần này, chúng tôi quyết tâm đạt thành tích tốt nhất. Tôi nghĩ đó là áp lực nhưng cũng là động lực để anh em bảo ban, cố gắng đạt kết quả tốt nhất”.

Khuất Văn Khang cùng các đồng đội trên sân tập (Ảnh: VFF).

Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân, đội trưởng U22 Việt Nam nhấn mạnh: “U22 Lào chơi rất tốt, có nhiều cầu thủ chơi ở đội tuyển quốc gia Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì nhưng chắc chắn U22 Việt Nam sẽ làm hết sức để giành chiến thắng”.