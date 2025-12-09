HLV Mai Đức Chung: "Tuyển nữ Việt Nam phải chứng minh ý chí trước Myanmar"

Trước buổi tập, HLV Mai Đức Chung nhắn nhủ các học trò: “Đội tuyển nữ Việt Nam đang rơi vào tình cảnh khó khăn, nhưng càng như thế, chúng ta càng phải chứng minh ý chí của mình trước đội tuyển nữ Myanmar”.

Đội tuyển nữ Việt Nam trở lại sân tập sáng nay (Ảnh: VFF).

“Trận thua trước Philippines quả thật cay đắng. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu tốt hơn đối thủ, đặc biệt là trong hiệp hai. Chúng ta tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, trong khi đội tuyển nữ Philippines hầu như không có cơ hội rõ rệt nào ở nửa sau của trận đấu, cho đến trước khi họ ghi được bàn thắng duy nhất.

Tất cả các cầu thủ của tôi đã chơi hết sức, thi đấu đầy nỗ lực. Tinh thần của các cầu thủ nữ Việt Nam là điều không cần phải bàn cãi. Các cầu thủ không có lỗi trong thất bại đã qua”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Trước mắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ là trận đấu với Myanmar vào ngày 11/12. Nếu thắng trận đấu này, chúng ta sẽ giành quyền vào bán kết.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Myanmar là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ giàu thể lực và giàu tốc độ. Họ tiến bộ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tôi đã nghiên cứu lối chơi của họ. Tôi sẽ bố trí những nhân sự phù hợp để đối đầu với đội tuyển nữ Myanmar”.

HLV Mai Đức Chung có kinh nghiệm giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thoát hiểm (Ảnh: Mạnh Quân).

“Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng chơi với lối chơi quả cảm trước Myanmar, chúng tôi không lạ lối chơi của họ, do đôi bên đã gặp nhau nhiều lần. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được, nhằm hướng đến chiến thắng trước đội này”, HLV Mai Đức Chung khẳng định.

Trong khi đó, tiền vệ Bích Thùy của đội tuyển nữ Việt Nam nói: “Toàn đội sẽ thi đấu tập trung hơn, quyết tâm nhiều hơn trong trận đấu với Myanmar tới đây. Tôi cũng mong muốn người hâm mộ đến sân cổ vũ chúng tôi nhiều hơn nữa”.

“Sự hiện diện của người hâm mộ sẽ là nguồn động lực cho các cầu thủ nữ. Bản thân tôi sẽ cố gắng tối đa, hy vọng rằng may mắn sẽ đến với tôi và toàn bộ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong trận đấu sắp tới”, Bích Thùy nói thêm.

Trận đấu giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và Myanmar sẽ diễn ra lúc 16h ngày 11/12, tại Chonburi.