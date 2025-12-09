Tình thế của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ở SEA Games 32 năm 2023 y hệt như hiện nay. Thật trùng hợp khi tại SEA Games cách đây hai năm, đội bóng của HLV Mai Đức Chung cũng nằm chung bảng với các đội Philippines, Myanmar và Malaysia.

Trong số này Malaysia quá yếu, gần như chỉ là đội “lót đường” cho các đội tuyển nữ Việt Nam, Philippines và Myanmar.

Đội tuyển nữ Việt Nam từng thoát hiểm sau khi thua Philippines ở SEA Games (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở SEA Games trên đất Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam cũng nhận thất bại trước Philippines ở vòng bảng, với tỷ số 1-2. Philippines cũng thua Myanmar (0-1), giống như tại SEA Games lần này.

Kết quả còn lại trong bảng là đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 3-1, để dẫn đầu bảng A, nội dung bóng đá nữ SEA Games 32 năm 2023. Cách đây hai năm, 3 đội tuyển Việt Nam, Philippines và Myanmar mỗi đội có 6 điểm sau vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam xếp cao nhất nhờ hơn hai đội còn lại chỉ số phụ.

Trong trường hợp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng Myanmar và Philippines thắng Malaysia (khả năng này rất dễ xảy ra) vào ngày 11/12 tới đây, 3 đội tuyển Việt Nam, Philippines và Myanmar lại kết thúc vòng bảng với việc mỗi đội có cùng 6 điểm. Thứ hạng giữa 3 đội khi đó sẽ được phân định bằng chỉ số phụ.

HLV Mai Đức Chung có kinh nghiệm giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thoát hiểm (Ảnh: Mạnh Quân).

Chính vì thế, việc HLV Mai Đức Chung tuyên bố đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đánh bại Myanmar trong trận cuối cùng vòng bảng giải năm nay, để giành vé vào bán kết, không phải là tuyên bố suông.

Ở SEA Games 32 năm 2023, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng Myanmar đến hai lần (3-1 ở vòng bảng và 2-0 trong trận chung kết). Đây là đối thủ mà chúng ta không hề e ngại trong thời gian gần đây.

Do đó, không loại trừ khả năng kịch bản của kỳ SEA Games 32 sẽ lặp lại và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ lại thoát hiểm trước các đối thủ mạnh Philippines và Myanmar.