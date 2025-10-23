Cựu quan chức FAM dự đoán về án phạt của tuyển Malaysia

Như đã biết, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA liên quan tới vụ làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch trước trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6. Phán quyết cuối cùng sẽ được cơ quan quyền lực cao nhất đưa ra vào ngày 30/10. Sau phán quyết này, FAM có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án thể thao (CAS) và FIFA không còn trách nhiệm.

Ông Christopher Raj cho rằng FIFA vẫn giữ nguyên phán quyết. Ông hy vọng bóng đá Malaysia không nhận án phạt nặng hơn (Ảnh: FAM).

Cựu ủy viên FAM, Christopher Raj, không tin rằng FAM có thể lật ngược phán quyết của FIFA vì cơ quan quản lý bóng đá thế giới nắm trong tay bằng chứng cụ thể. Ông hy vọng bóng đá Malaysia sẽ tránh được án phạt nặng tiếp theo.

Ông nói: “Không người dân Malaysia nào muốn thấy FAM bị đình chỉ hoạt động. Vì nếu điều đó xảy ra, ước mơ của biết bao cầu thủ trẻ muốn khoác áo đội tuyển quốc gia sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, nhìn vào các phán quyết trước đây của FIFA, họ thường rất cứng rắn. Vì vậy, tôi sẽ không bất ngờ nếu FIFA giữ nguyên quyết định ban đầu”.

Cựu quan chức này khẳng định cuộc họp báo của FAM tuần trước liên quan đến vụ cầu thủ nhập tịch không những không làm sáng tỏ vấn đề mà còn gây ra thêm nhiều tranh cãi, khiến tình hình trở nên “khủng hoảng chồng khủng hoảng”.

Ông Christopher Raj cho biết: “Thông thường, các cuộc họp báo được tổ chức để giải thích hoặc cung cấp thông tin minh bạch cho truyền thông và người hâm mộ về các vấn đề đang diễn ra. Nhưng đáng tiếc là buổi họp báo của FAM lại phản tác dụng. Thay vì giải quyết khủng hoảng, nó lại tạo thêm khủng hoảng. Các bên liên tục đổ lỗi cho nhau”.

Nền bóng đá Malaysia có nguy cơ sụp đổ vì nhập tịch gian lận (Ảnh: FAM).

Khi được phóng viên của tờ Astro Arena hỏi về đề xuất thành lập ủy ban độc lập nhằm điều tra sai sót kỹ thuật trong vụ việc cầu thủ gốc ngoại, ông Christopher Raj cho rằng vấn đề thực ra đã rõ ràng, chỉ cần minh bạch hóa toàn bộ quy trình.

Ông nói: “Mọi người đều biết sai sót nằm ở đâu. Vấn đề là chúng ta cần trả lời rõ ràng. Ai chịu trách nhiệm chiêu mộ 7 cầu thủ nhập tịch này? Quy trình tuyển chọn họ diễn ra như thế nào? Ai là người môi giới trong thương vụ đó? Và hồ sơ, giấy tờ được xử lý ra sao? Tất cả nhằm đảm bảo những sai lầm tương tự sẽ không lặp lại. Đây là bài học lớn nhất”.