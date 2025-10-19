Báo Malaysia bình luận khi đội nhà cùng bảng với U22 Việt Nam ở SEA Games

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm chung bảng với U22 Malaysia và U22 Lào. Nhìn chung, đây là bảng đấu khá ổn với U22 Việt Nam khi hai đối thủ đều không quá mạnh.

Bóng đá Việt Nam và Malaysia lại nằm chung bảng ở SEA Games 33 (Ảnh: BH Online).

Bình luận về bảng đấu này, tờ New Straits Times (Malaysia) giật tít: “Malaysia chạm mặt với những đối thủ quen thuộc trên hai mặt trận quốc tế”. Tờ báo này bình luận: “Dù địa điểm khác nhau, giải đấu khác nhau nhưng bóng đá Malaysia vẫn chạm trán với hai đối thủ quen thuộc là Việt Nam và Lào ở SEA Games 33 tại Thái Lan. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, các đội bóng này cũng nằm chung bảng ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia có thể không chứng kiến nhiều tranh cãi khi hai đội tuyển quốc gia gặp nhau. Ở trận đấu đó, Malaysia đã giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước đội tuyển Việt Nam nhưng sau đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA buộc tội làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch.

HLV U22 Malaysia thừa nhận đội bóng đã rơi vào bảng đấu khó khăn nhưng đây là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ của Malaysia phát triển”.

Tờ Bharian có bài viết: “Bóng đá Malaysia và Việt Nam lại nằm cùng bảng”. Nhận định về bảng đấu với sự góp mặt của U22 Malaysia, U22 Việt Nam và U22 Lào, tờ báo của Malaysia viết: “U22 Malaysia đã rơi vào bảng đấu khó khăn với sự xuất hiện của U22 Việt Nam.

Chỉ có các đội đầu bảng và đội nhì bảng có thành tích tốt nhất mới giành vé đi tiếp nên U22 Malaysia phải cạnh tranh khốc liệt cùng U22 Việt Nam. Trong khi đó, U22 Lào cũng có khả năng gây bất ngờ. Cần lưu ý rằng ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia, U22 Malaysia không thể giành quyền vượt qua vòng bảng. Lần cuối cùng bóng đá Malaysia vô địch SEA Games vào năm 2011”.

Báo giới Malaysia hy vọng trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ không diễn ra với nhiều tranh cãi như khi hai đội tuyển quốc gia gặp nhau (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, tờ Harian Metro giật tít: “Thử thách khó khăn của U22 Malaysia ở SEA Games”. Tác giả thừa nhận: “U22 Malaysia phải đối diện với thử thách rất lớn là U22 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 33. HLV Nafuzi Zain buộc phải nghĩ ra kế hoạch đánh bại đối thủ này nếu muốn giúp U22 Malaysia giành quyền lọt vào bán kết”.

“U22 Malaysia đối diện với thử thách từ U22 Việt Nam và Lào ở SEA Games”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ Manka Bola. Tờ báo này đã gọi U22 Việt Nam là “đối thủ nhiều duyên nợ” với U22 Malaysia. HLV Nafuzi Zain cần phải giành chiến thắng trước U22 Việt Nam để giúp người hâm mộ quên đi việc U22 Malaysia không thể giành quyền tham dự giải U23 châu Á.

Môn bóng đá nam dự kiến diễn ra từ ngày 3/12 đến ngày 18/12. Vòng bảng tổ chức ở hai địa điểm là Songkhla và Chiang Mai. Từ vòng bán kết, các trận đấu tổ chức ở sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Môn bóng đá nam quy định các đội sử dụng đội hình U22 (cầu thủ sinh từ ngày 1/1/2003 trở đi) và không có suất cho cầu thủ quá tuổi.