Chủ tịch LĐBĐ Indonesia phủ nhận can thiệp FIFA trừng phạt bóng đá Malaysia

"Chúng tôi không can thiệp vào các vấn đề của quốc gia khác", ông Erick Thohir hiện giữ chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao cũng như Chủ tịch PSSI lên tiếng hôm 29/9, sau khi có thông tin cho rằng PSSI đã can thiệp FIFA trừng phạt Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Malaysia (FAM) có hành vi gian lận nhập tịch cầu thủ.

Trước đó, FIFA đã ra án phạt nặng với FAM và 7 cầu thủ nhập tịch từng thi đấu ở trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 ngày 10/6.

Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM đã sử dụng tài liệu chỉnh sửa để hợp thức hóa tư cách thi đấu của các cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Hevel.

Tuyển Malaysia bị cáo buộc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch có nguồn gốc không hợp pháp trong trận thắng tuyển Việt Nam hồi tháng 6 (Ảnh: Getty).

Kết quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (11,5 tỷ đồng), mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (66 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Ngay sau khi FIFA công bố lệnh trừng phạt vào thứ sáu (26/9), nhiều bên ở Malaysia đã cáo buộc Indonesia can thiệp vào cơ quan bóng đá thế giới này. Tuy nhiên ông Erick Thohir phủ nhận cáo buộc và khẳng định Indonesia không can thiệp.

"Indonesia chắc chắn phải tôn trọng tất cả các nước Đông Nam Á nếu chúng tôi muốn phát triển thể thao của mình. Chúng tôi phải tôn trọng họ. Chúng tôi không can thiệp vào chính trị hay chính sách của mỗi quốc gia.

Chúng tôi muốn bóng đá Indonesia phát triển, cầu lông tiếp tục thịnh vượng và Pencak Silat vươn tầm thế giới. Nhưng chúng tôi không xen vào vấn đề của người khác", Chủ tịch PSSSI khẳng định.