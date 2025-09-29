Tuyển Malaysia bị sốc, tuyên bố đanh thép khi nhận án phạt từ FIFA

Mới đây, FIFA đã buộc tội Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ nhập tịch với 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel trước thềm trận đấu gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

Toàn đội Malaysia bị sốc vì án phạt của FIFA (Ảnh: Malaysia NT).

Trong đó, 7 cầu thủ này đều bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Ngay sau khi FIFA công bố án phạt, các CLB chủ quản của những cầu thủ này cũng có động thái trừng phạt nghiêm khắc.

Mãi tới ngày hôm nay, Giám đốc điều hành của đội tuyển Malaysia, Rob Friend, mới lên tiếng thay mặt toàn đội lên tiếng về án phạt này. Ông thừa nhận toàn bộ đội bóng bị sốc trước quyết định này, đồng thời khẳng định đây là những lệnh trừng phạt “chưa từng có” trong lịch sử bóng đá Malaysia.

Ông Rob Friend cho biết: “Chúng tôi vô cùng sốc trước quyết định của FIFA và những án phạt chưa từng có tiền lệ áp đặt lên các cầu thủ của chúng tôi.

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã giải quyết các vấn đề hành chính và đội tuyển quốc gia kiên quyết ủng hộ FAM trong quá trình kháng cáo. Với tư cách là Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia), chúng tôi sẽ tập trung hướng về chặng đường phía trước, chuẩn bị đội hình mạnh mẽ cho các trận đấu vòng loại sắp tới gặp Lào, đồng thời bảo đảm tinh thần kỷ luật, tính chuyên nghiệp và màn trình diễn trên sân, phản ánh niềm tự hào và tinh thần dân tộc.

Chúng tôi tôn trọng tiến trình đang diễn ra và tin tưởng rằng quá trình này sẽ mang lại kết quả công bằng và minh bạch.

Tuyển Malaysia khẳng định sẽ đoàn kết, kỷ luật và thể hiện sự chuyên nghiệp trước sóng gió (Ảnh: BH Online).

Đây là thời khắc có tính bước ngoặt đối với bóng đá Malaysia. Harimau Malaya vẫn đoàn kết và kiên định, sát cánh cùng các cầu thủ, huấn luyện viên và đội ngũ nhân sự khi chúng tôi tiến lên với mục tiêu và quyết tâm rõ ràng”.

Hiện tại, Malaysia ở trong quá trình kháng cáo án phạt mới đây của FIFA, trước khi vụ việc được đưa ra Tòa án bóng đá của FIFA. Điều đáng nói, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John (người Malaysia), khẳng định đội tuyển Malaysia sẽ không bị cấm thi đấu.

Phát biểu trước báo giới, ông Datuk Seri Windsor Paul John cho biết: “Đội tuyển Harimau Malaya (biệt danh của Malaysia) không bị cấm thi đấu, chỉ có các cầu thủ liên quan chịu án phạt. FAM cũng không bị treo tư cách thành viên, họ chỉ bị phạt tiền, trong khi 7 cầu thủ kia bị cấm thi đấu trong 12 tháng. Đội tuyển Malaysia vẫn ra sân thi đấu bình thường”.