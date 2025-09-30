Cơ quan điều tra kết luận Malaysia không sai phạm vụ nhập tịch trái phép

Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) khẳng định sẽ không can thiệp trực tiếp với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) liên quan đến cáo buộc gian lận giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch. Cơ quan này cho biết, việc giải quyết hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM).

Trong thông cáo phát đi, MACC cho biết đã phối hợp với Bộ Nội vụ Malaysia và có buổi làm việc với Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (NRD).

Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia xác nhận rằng không phát hiện hành vi vi phạm nào theo đạo luật hiện hành (Ảnh: VFF).

Thông cáo nêu rõ: “Thông qua sự hợp tác này, MACC đã tiếp nhận một số tài liệu liên quan đến hồ sơ xin cấp quốc tịch và thủ tục đăng ký của các cầu thủ. Qua kiểm tra ban đầu, chúng tôi nhận thấy vấn đề chủ yếu xuất phát từ thủ tục hành chính và hiện tại chưa nằm trong phạm vi điều tra của MACC. Cho đến nay, chưa có dấu hiệu vi phạm theo Đạo luật MACC 2009”.

MACC đồng thời kêu gọi các bên liên quan để quá trình giải quyết diễn ra theo đúng lộ trình, tránh đưa ra suy đoán có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi và thảo luận.

Trước đó, có thông tin cho rằng MACC dự kiến sẽ gặp đại diện FIFA nhằm thu thập thêm dữ liệu liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ đăng ký cầu thủ. Tổng ủy viên MACC, Tan Sri Azam Baki, cũng cho biết ông đã chỉ đạo nhóm điều tra tiếp xúc với FIFA trước khi quyết định liệu vụ việc có thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan này hay không.

FAM chỉ cho rằng bị "lỗi kỹ thuật" trong quá trình nhập tịch và lỗi này không ảnh hưởng tới kết quả (Ảnh: VFF).

Vụ việc bùng phát sau khi FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,6 tỷ đồng) còn 7 cầu thủ nhập tịch là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị cấm tham dự hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Trong thông báo đăng tải trên trang web chính thức, FIFA cho biết Ủy ban Kỷ luật đã kết luận FAM vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi giả mạo và làm sai lệch giấy tờ. Tổ chức này cáo buộc các tài liệu đã bị chỉnh sửa nhằm vượt qua quy trình kiểm tra tư cách thi đấu, qua đó cho phép các cầu thủ tham dự trận vòng loại mà Malaysia đã giành chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam.

FAM cũng đã thông báo nhận lỗi sai trong quá trình nhập tịch cầu thủ. Dù vậy, tổ chức này khẳng định đây chỉ là lỗi kỹ thuật và lỗi này không ảnh hưởng đến kết quả nhập tịch. “Chúng tôi nhấn mạnh các cầu thủ nhập tịch là công dân Malaysia hợp pháp”, FAM xác nhận trên trang chủ.