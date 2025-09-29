Chuyên gia bóng đá Malaysia nói điều bất ngờ sau án phạt của FIFA

"Tôi rất buồn vì FIFA đưa ra án phạt quá đột ngột. Ngay cả trước khi án phạt được đưa ra, phía Indonesia đã hỏi thăm về các cầu thủ của chúng tôi rồi", HLV Ong Kim Swee bày tỏ sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhận lệnh trừng phạt của FIFA vì bị cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch.

HLV Ong Kim Swee đang dẫn dắt CLB Persik Kediri của Indonesia, cựu huấn luyện viên đội tuyển Malaysia hiểu rõ hơn hầu hết mọi người về tầm quan trọng của việc xây dựng bóng đá từ dưới lên, thay vì chỉ trông chờ vào việc nhập tịch cầu thủ.

HLV Ong Kim Swee từng có thời gian dài dẫn dắt đội tuyển Malaysia (Ảnh: FAM).

Với ông, tranh cãi gian lận cầu thủ nhập tịch hiện tại không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là lời cảnh tỉnh rằng không quốc gia bóng đá nào có thể phát triển mạnh mẽ nếu không có nền tảng phát triển vững chắc. Ông kêu gọi mọi người có sự bình tĩnh và tầm nhìn xa, nhấn mạnh sự cần thiết của sự kiên nhẫn và lập kế hoạch thay vì đổ lỗi.

“Sau những gì đã xảy ra, đây không phải lúc để đổ lỗi. Chúng ta phải có kế hoạch A và kế hoạch B để phát triển bóng đá. Mọi quốc gia trên thế giới đều làm như vậy”, HLV Ong Kim Swee bày tỏ.

Theo nhà cầm quân 54 tuổi, kế hoạch A rất đơn giản khi hy vọng FAM kháng cáo thành công để giữ nguyên cơ cấu hiện tại.

Nhưng kế hoạch B đòi hỏi điều gì đó sâu sắc hơn: tập trung trở lại vào việc phát triển tài năng bóng đá trong nước có khả năng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất.

“Chúng ta cần tự hỏi bản thân liệu chúng ta có thể chấp nhận thi đấu mà không có những cầu thủ này không? Liệu chúng ta có còn tin mình có khả năng cạnh tranh không?” HLV Ong Kim Swee nhấn mạnh.

Trong khi đó, hai huyền thoại bóng đá Malaysia là Datuk Dollah Salleh và Hairuddin Omar cũng đã kêu gọi sự bình tĩnh, lạc quan và đoàn kết trong khi FAM chờ đợi kết quả kháng cáo của họ.

Cả hai cựu tuyển thủ quốc gia đều bày tỏ sự tin tưởng rằng FAM sẽ nhận được phán quyết tích cực từ FIFA trong những ngày tới, sau khi Ủy ban kỷ luật của cơ quan quản lý này gần đây đã áp dụng mức phạt nặng và án treo giò vì cáo buộc làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ có nguồn gốc không rõ ràng.

Theo đó, FIFA phạt Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 440.000 USD); phạt mỗi cầu thủ nói trên 2.000 franc Thụy Sĩ đồng thời cấm họ tham gia mọi hoạt động bóng đá 12 tháng. FIFA cho FAM 10 ngày kháng cáo, trả lời và chứng minh những gì họ làm là không trái luật.

“Mọi người cần giữ bình tĩnh. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này rồi, và tôi tin rằng trong vòng 10 ngày tới, sẽ có giải pháp. Tôi lạc quan rằng FAM sẽ nhận được tin vui từ FIFA”, Dollah, hiện là Phó Chủ tịch FAM cho biết.