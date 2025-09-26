Chốt thời điểm tập trung đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nepal

Các trận đấu cuối cùng thuộc vòng 6 V-League 2025-2026 sẽ kết thúc vào tối 3/10 (HAGL gặp SLNA, CLB Hà Tĩnh gặp CLB PVF-CAND). Ngay sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung.

Trong tháng 10, đội bóng của HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) sẽ có hai trận đấu với đội tuyển Nepal, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân, hướng về vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngày 9/10, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đội tuyển Nepal trên sân Gò Đậu (TPHCM). Sau đó, vào ngày 14/10, đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ đối thủ này trên sân Thống Nhất (TPHCM).

Ban đầu, trận lượt về giữa đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam dự kiến được tổ chức tại Kathmandu (Nepal). Tuy nhiên, giờ chót, phía Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không đồng ý tổ chức tại địa điểm nói trên, do AFC lo ngại vấn đề an toàn cho các cầu thủ hai đội.

Chính vì thế, AFC đã ngỏ lời với phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) muốn VFF đăng cai luôn trận lượt về, trước khi các bên có sự thống nhất và trận đấu ngày 14/10 diễn ra ở sân Thống Nhất.

Đội tuyển Việt Nam hiện xếp thứ nhì tại bảng F vòng loại giải vô địch châu Á, với 3 điểm sau hai trận đấu. Chúng ta xếp trên các đội Lào (3 điểm) và Nepal (0 điểm), nhưng xếp dưới đội tuyển Malaysia (6 điểm).

Không loại trừ khả năng HLV Kim Sang Sik sẽ tạo cơ hội cho một số cầu thủ chưa có dịp khoác áo đội tuyển trước đây, được ra sân trong trận đấu với Nepal, nhằm thử nghiệm đội hình.