Bị đuổi người, Nam Định thắng vất vả đội bóng Campuchia ở Cúp Đông Nam Á

Trận đấu giữa CLB Nam Định và Svay Rieng diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối nay (25/9), trong khuôn khổ vòng đấu bảng Cúp C1 Đông Nam Á 2025-2026. Svay Rieng là đương kim Á quân của Cúp C3 châu Á (AFC Challenge League) .

Lâm Ti Phông là người hùng của CLB Nam Định (Ảnh: Lâm Anh).

Chính vì thế, đội bóng đến từ xứ sở Chùa Tháp không phải là đội bóng dễ chơi. CLB Nam Định cũng thể hiện sự thận trọng ở phần khởi đầu của trận đấu này.

Mãi đến phút 36, thế bế tắc mới bị phá vỡ. Trong pha bóng này, tiền vệ Lâm Ti Phông của CLB Nam Định có pha dứt điểm quyết đoán, ghi bàn giúp đội chủ nhà mở tỷ số 1-0.

Lên tinh thần sau bàn thắng vừa nêu, CLB Nam Định đẩy cao đội hình chơi tấn công, trước khi họ có tiếp bàn thắng thứ hai sau đó không lâu. Phút 40, Lâm Ti Phông chuyền bóng cho Kristoffer. Sau hai tình huống dứt điểm liên tiếp, ngoại binh Kristoffer ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB Nam Định.

CLB Nam Định có chiến thắng đầu tiên tại Cúp C1 Đông Nam Á (Ảnh: Lâm Anh).

Đang tấn công ngon trớn, CLB Nam Định bất ngờ phải chịu cảnh thiếu người rất đáng tiếc. Phút 59, trong một tình huống không đến mức nóng bỏng, Eid Mahmoud của đội Nam Định lại đá vào người cầu thủ Svay Rieng, trước khi Eid Mahmoud nhận thẻ đỏ.

Phải chơi trong thế thiếu người, CLB Nam Định phải chống đỡ rất vất vả trước các pha hãm thành của CLB Svay Rieng. Phút 81, Patrick Monteiro bên phía Svay Rieng tung cú sút đẹp mắt từ khoảng cách gần 30m, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho đội khách.

May cho Nam Định là trong những phút còn lại, các chân sút của Svay Rieng dứt điểm không tốt, khi họ có cơ hội trước khung thành đội chủ nhà. Nhờ đó, Nam Định bảo toàn chiến thắng 2-1. Đây mới là trận đầu tiên của đội Nam Định tại Cúp C1 Đông Nam Á mùa này.