Báo Đông Nam Á bình luận về giải futsal châu Á với các đội bóng khu vực

7 trong tổng số 8 bảng đấu của vòng loại futsal châu Á 2026 kết thúc lúc rạng sáng nay (25/9, theo giờ Việt Nam), chỉ có bảng D đến tháng 10 mới diễn ra.

Đội tuyển futsal Thái Lan (áo xanh) đứng đầu bảng B (Ảnh: FAT).

Cho đến thời điểm hiện tại, ngoài chủ nhà của VCK Indonesia, có 3 đội khác tại Đông Nam Á vượt qua vòng loại, gồm đội tuyển futsal Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Trong số này, đội tuyển futsal Việt Nam (bảng E) và Thái Lan (bảng B) giành vị trí nhất bảng, Malaysia (bảng G) là đội đứng nhì bảng.

Về những kết quả này, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á phân tích: “Malaysia đã chính thức đảm bảo suất thi đấu tại VCK futsal châu Á 2026, với tư cách là một trong 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại”.

“Trong khi đó, đội tuyển futsal Myanmar đang đứng thứ 7 trong tổng số 8 đội nhì bảng. Myanmar phải chờ kết quả của bảng D mới biết được số phận của họ”, trang ASEAN Football phân tích thêm.

Đội tuyển futsal Malaysia đứng nhì bảng G (Ảnh: FAM).

Cũng theo trang này, thì: “Cho đến thời điểm hiện tại, đã có 14 đội giành được suất thi đấu trên đất Indonesia vào đầu năm sau. Còn thiếu hai suất cho VCK, gồm một suất dành cho đội đầu bảng D (có các đội Iraq, Saudi Arabia, Đài Loan và Pakistan) và một suất dành cho Myanmar hoặc đội nhì bảng D”.

Trong khi đó, tờ Siam Sport của Thái Lan chia sẻ: “Đội tuyển futsal Thái Lan hòa 2-2 với đội tuyển Hàn Quốc để giành ngôi đầu bảng B, giành vé vào VCK futsal châu Á 2026”.

“Đội tuyển futsal Thái Lan giành được 7 điểm sau 3 trận và có vé vào thẳng VCK. Trong khi đó, đội tuyển futsal Hàn Quốc chỉ đứng nhì bảng B. Hàn Quốc đi tiếp với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại”, vẫn là những dòng được viết trên tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan.

VCK giải futsal châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 27/1 đến 7/2/2026, tại Indonesia. Sau khi 4 đội Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đã chắc chắn có vé, một đội bóng khác của Đông Nam Á là Myanmar vẫn còn có hy vọng giành quyền lọt vào VCK.