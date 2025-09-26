Xác định hai cặp đấu bán kết giải bóng chuyền nam vô địch thế giới

Lịch thi đấu bán kết, ngày 27/9 CH Séc – Bulgaria Ba Lan – Italy

Trận tứ kết giữa đội tuyển bóng chuyền nam nước Mỹ (hạng 3 thế giới) gặp Bulgaria (hạng 19 thế giới) diễn ra căng thẳng hơn so với dự đoán.

Ở hiệp thi đấu đầu tiên, đội tuyển Mỹ giành chiến thắng với tỷ số 25-21. Sang hiệp thi đấu thứ hai, đội bóng số 3 thế giới còn thi đấu tốt hơn, họ thắng hiệp đấu này 25-19, dẫn trước Bulgaria đến 2-0.

Đội tuyển Bulgaria (áo trắng) bất ngờ đánh bại đội tuyển Mỹ (Ảnh: Inquirer.net).

Các VĐV Bulgaria vỡ òa trong niềm vui thắng trận (Ảnh: Inquirer.net).

Những tưởng đội tuyển bóng chuyền nam nước Mỹ sẽ có chiến thắng dễ dàng, nhưng bất ngờ bắt đầu xảy ra từ đây.

Hiệp thứ 3, Bulgaria gần như lột xác, các vận động viên (VĐV) của đội bóng Đông Âu thi đấu rất hay, liên tục ghi điểm. Bulgaria thắng hiệp này với tỷ số 25-17, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Đến hiệp 4, đội tuyển Mỹ muốn giải quyết nhanh trận đấu. Họ tấn công liên tục, nhưng Bulgaria càng chơi càng hay. Bulgaria kết thúc hiệp thi đấu này với tỷ số thắng sát nút 25-22, san bằng cách biệt 2-2 sau 4 hiệp.

Đối thủ của Bulgaria ở bán kết sẽ là đội tuyển CH Czech (Ảnh: Inquirer.net).

Hiệp 5, hiệp thi đấu quyết định, đôi bên tiếp tục giành giật nhau từng điểm và Bulgaria một lần nữa thắng sát nút 15-13. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Bulgaria giành chiến thắng 3-2 (21-25, 19-25, 25-17, 25-22 và 15-13) trước đội tuyển Mỹ.

Bulgaria giành quyền vào bán kết. Đối thủ của Bulgaria ở bán kết sẽ là đội tuyển bóng chuyền nam CH Séc. Đội tuyển CH Séc (hạng 18 thế giới) thắng Iran (hạng 15 thế giới) 3-1 (22-25, 27-25, 25-20 và 25-21) ở trận tứ kết còn lại trong ngày hôm qua, ở Philippines.

Các cặp đấu bán kết sẽ diễn ra ngày 27/9, CH Séc gặp Bulgaria và Ba Lan (hạng nhất thế giới) gặp Italy (hạng 5 thế giới). Trong số này, đội tuyển bóng chuyền nam Italy là đương kim vô địch thế giới. Chính vì thế, trận đấu bán kết giữa Italy và Ba Lan được đánh giá là trận “chung kết sớm”.